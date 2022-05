Siltalan loistava syksy 2022 – Linkki katalogiin tiedotteen lopussa

ELOKUU

Kari Hotakaisen esikoisteos, runokokoelma Harmittavat takaiskut julkaistiin 40 vuotta sitten vuonna 1982. Juhlavuoden kunniaksi hän julkaisee kirjan, joka ei katso taakse, vaan suoraan kohti. OPETUSLAPSI on raivoisa romaani osattomuudesta, kostosta ja yhteyden etsimisestä. Kirja ilmestyy 24.8.

Syksyn esikoisteos on Anna Englundin kaunis romaani LAUTAPALTTOO kuolemasta ja rajoja uhmaavasta rakkaudesta.

Juhani Brander kirjoittaa räävittömän surrealistista lyhytproosaa suomalaisesta mielenmaisemasta teoksessaan PERTUN RITVA.

DRIVE-IN on Vilja-Tuulia Huotarisen sielukas romaani, jossa nainen haluaa toteuttaa hullun unelman: hän haluaa rakentaa Islantiin, tuulen pieksämälle saarelle drive-in-elokuvateatterin.

EN MINÄ VIELÄ PÄÄTY on Aila Meriluodon päiväkirja vuosilta 2008–2010. Teoksen toimittaa Anna-Liisa Haavikko.

Marjo Heiskasen OMAA SUKUA -runoteoksen lyyrinen minä tekee sukuselvitystä ja pesänjakoa kirjavan perintönsä keskellä.

Käännösrunoutta on ruotsalaisen Ann Jäderlundin teos SYVÄ RAKKAUS EI KETÄÄN. Kokoelman suomentaa Jyrki Kiiskinen.

Psykologisen jännityksen mestarilta, hollantilaiselta Herman Kochilta julkaistaan romaani PÄÄOSASSA SOPHIA. Siinä elokuvaohjaajalla on pakkomielle nuoresta näyttelijästä. Suomentaja on Mari Janatuinen.

Perinteistä brittijännitystä neiti Marplen hengessä tarjoilee englantilainen Robert Thorogood, jonka dekkari THAMESJOEN MURHAT sijoittuu pieneen Marlowin kylään. Suomentaja on Hilkka Pekkanen. - Thorogood vierailee Helsingissä elokuun loppupuolella.

***

Elokuun tietokirjallisuutta on Marjaliisa Hentilän ja Seppo Hentilän kaksoiselämäkerta TASAVALLAN ENSIMMÄISET. Kaarlo Juho ja Ester Stålhberg olivat Suomen tasavallan ensimmäinen presidenttipari vuosina 1919–1925.

Upeita historiateoksia saadaan myös Teemu Keskisarjalta ja Mirkka Lappalaiselta. Keskisarja kertoo loistavan eloisaan tapaansa vuosina 1741–1743 Suomessa käydystä sodasta kirjassaan HATTUJEN SOTA. Lappalaisen SMITTENIN MURHA on hyytävä historiallinen true crime -murhamysteeri.

Minna Sarantola-Weiss sukeltaa lähihistoriaan eli 1980-luvulle kirjassaan ME HALUSIMME KAIKEN. Teos katsoo energiseen ja ristiriitaiseen vuosikymmeneen monista näkökulmista.

Pekka Tarkka kirjoittaa nuoresta Aaro Hellaakoskesta teoksessa NUORI AARO – Aaro Hellaakosken tiede, taide ja runous 1893–1928.

Kun Hanna Jensen saa vuonna 2015 tietää äitinsä sairastuneen muistisairauteen, on hänen muistisairaan isänsä kuolemasta ehtinyt kulua vain kolme vuotta. Alkaa omaishoitajan toinen kierros. Teos ÄITINI MUISTINA – TOINEN KIERROS ilmestyy viikolla 33.

________________

SYYSKUU

Raakel Lignellin toinen romaani KEVÄTURHI liikkuu klassisen musiikin maailmassa. Päähenkilö Rebekka tekee kansainvälistä uraa kapellimestarina.

KRISTUKSEN TOINEN TULEMINEN on Aki Ollikaisen syksyn romaani. Siinä Kristus liikkuu 1910-luvun pohjoisissa maisemissa.

Sari Rainion ja Juha Rautaheimon Vainajat eivät vaikene -romaanilla alkanut Mortui non silent -dekkarisarja saa toisen osansa. VAELTAVAT VAINAJAT -romaanissa rikosten selvittämistä jatkavat rikosylikonstaapeli Ville Karila ryhmineen sekä oikeuslääkäri Viola Kaario.

Eeva Turunen tekee uudella kirjallaan SIVISTYNYT JA MIELLYTTÄVÄ IHMINEN romaanitaiteelle saman kuin palkitulla esikoisteoksellaan Neiti U novellitaiteelle: taivuttaa sen täysin omakseen.

Itävaltalaisen Eva Menassen romaani DUNKELBLUM sijoittuu samannimiseen itävaltalaiseen rajakaupunkiin rautaesiripun rakoilemisen aikaan vuonna 1989. Unkarin puolella sadat itäsaksalaiset pakolaiset janoavat pääsyä rajan yli. Uneliaassa pikkukaupungissa alkaa tapahtua merkillisiä asioita. Suomentaja on Raija Nylander.

Pohjoismakedonialaisen Goce Smilevskin FREUDIN SISAR on tositapahtumiin perustuva romaani. Sigmund Freud pakenee natsihallintoa Wienistä, mutta jättää sisarensa kaupunkiin. Romaanissa yksi sisarista, Adolfina, kertoo oman tarinansa kun edessä on enää astuminen kaasukammioon. Kirjan suomentaa englanninkielisestä laitoksesta Tero Valkonen. - Smilevski saapuu vieraaksi Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen 17.–18.6.

***

Maailmankuulun historiantutkijan Anne Applebaumin Pulitzer-palkittu teos GULAG on kokonaisvaltainen selvitys Neuvostoliiton vankileireistä. Kirja kuvaa leirijärjestelmän rakentamista, ylläpitoa ja leiriverkoston lukemattomia Stalinin aikaisia laajennusprojekteja. Käytännöt vaihtelivat eri leireillä, mutta brutaalit sääolot sekä ravinnon, vaatetuksen ja suojan puute vallitsivat kaikkialla. Leirien läpi kulki arvioiden mukaan 18 miljoonaa ihmistä. Suomennos on Antero Helasvuon ja Vappu Orlovin. - Anne Applebaum vierailee Suomessa syyskuun loppupuolella.

Madga Hellingerin, Maya Leen ja David Brewsterin teos NATSIT TIESIVÄT NIMENI on poikkeuksellinen selviytymistarina Auschwitzin tuhoamisleiriltä. 25-vuotias juutalainen lastentarhanopettaja Magda Hellinger kuljetettiin Slovakiasta Auschwitziin maaliskuussa 1942. Hellinger joutui leirillä poikkeukselliseen tehtävään: SS-vartijat nimittivät hänet leirinvanhimman tehtävään. Oman henkensä uhalla hänen oli pidettävä järjestystä jopa 30 000 vangin leirissä. Kirjan suomentaa Pekka Tuomisto.

Legendaarisen ohjaajan ja teatterivaikuttajan Kalle Holmbergin tarinan kirjoittaa tämän tytär Annina Holmberg. RIIVATTU JA SIUNATTU on intohimoisen totuudenetsijän ja tunteita herättäneen taiteilijan henkilökuva. Annina Holmberg kertoo karskisti mutta myös hellästi niin isänsä ja lapsuudenperheensä yksityiselämästä kuin Kalle Holmbergin ammatillisesta kunnianhimosta, huikeasta menestyksestä ja kirvelevistä tappioista.

Ruotsalainen journalisti ja kirjailija Gunilla Boëthius sai 73-vuotiaana tietää, että hänen isänsä ei olekaan Carl Gustaf Boëthius, vaan suomalainen kenraali Paavo Talvela. Tietokirja ELÄMÄNMITTAINEN SALAISUUS on riipaiseva kertomus kirjoittajan vanhemmista ja tilinteko heidän salaisuuksistaan.

Kokenut diplomaatti ja Venäjän-tuntija René Nyberg kirjoittaa esseitä historian varrelta teoksessaan RUOTSIN JA VENÄJÄN VÄLISSÄ. Kirjan esseet yllättävät ja näyttävät lukijalle historian jatkumon sekä dynaamisuuden, alati muuttuvan muodon. Nybergin aiemmat kirjat Viimeinen juna Moskovaan (2015) ja Patriarkkoja ja oligarkkeja (2019) ovat olleet sekä myynti- että arvostelumenestyksiä.

Kaksi palkitun ranskalaiskirjailija Éric Vuillardin teosta yksissä kansissa: KONGO ja KÖYHIEN SOTA. Kongo on paitsi historiaa, myös vapaakaupan ja kolonialismin ankara tuomio. Köyhien sota kertoo kapinasta eteläisessä Saksassa vuonna 1524. Se on väkevä puheenvuoro eriarvoisuudesta ja sen sietämättömyydestä minä hyvänsä historiallisena aikana. Suomentaja on Lotta Toivanen.

Erkki Tuomiojan päiväkirjasarja jatkuu teoksella LIEVÄÄ VOIMAKKAAMPAA TYRMISTYSTÄ – Poliittiset päiväkirjat 2003–2004.

Matti Klinge jatkaa päiväkirjasarjaansa teoksella KENEN SYY? – Päiväkirjastani 2021–2022.

MONIMUOTOISUUS – LYHYT OPPIMÄÄRÄ. Juha Kauppisen tiivis yleiskatsaus monimuotoisuuteen ja ekokriisiin sopii niin nuorille kuin vanhemmillekin.

___________

LOKAKUU

Muutama viikko Berliinin muurin murtumisen jälkeen marraskuussa 1989 Liettuan sosialistisessa neuvostotasavallassa julkaistiin kirjallinen pommi: elämää rautaesiripun itäpuolella valottanut ja järjestelmää avoimesti kritisoinut romaani VILNAN POKERI. Sen oli kirjoittanut Ricardas Gavelis (1950-2002). Kirja on postmoderni, älyllinen, psykedeelinen fantasmagoria neuvostojärjestelmän hulludesta. Suomentaja on Urtè Liepuoniute.

Myös latvialaisen kirjailijan Janis Jonevsin romaani DOOM 94 kertoo 1990-luvun nuorisosta keskellä uutta humalluttavaa aikaa, jolloin Neuvostoliitto on romahtanut ja päästänyt latvialaiset vapauteen. Kirja sijoittuu Jelgavan kaupunkiin. Suomennos on Annika Sunan.