Siltalan syksyn kotimaiset romaanit ovat ilmestyneet – Englund, Huotarinen, Hotakainen, Lignell, Ollikainen, Turunen

Esikoiskirjailija Anna Englundin Lautapalttoo on romaani kuolemasta ja rajoja uhmaavasta rakkaudesta. Hienon vastaanoton saaneen kirjan päähenkilö Elena on arkkuverstaan perinteenjatkaja, miniä ja vaimo. Kuolema on arkinen työtoveri ja elämä soljuu tutuissa uomissaan. Kun arkkua saapuu ostamaan erikoinen nainen Helsingistä, kaikki järjestykset menevät sekaisin. Romaani liikkuu 1930-luvun Pohjanmaalla ja Helsingissä.

***

Vilja-Tuulia Huotarisen romaani Drive-in on romaani hitaista ja nopeista siirtymistä, kivistä ja rohkeudesta, jota muutosten hyväksyminen vaatii. Siinä nostatetaan drive-in-teatteria tuuliselle saarelle, mahdotonta unelmaa, ja puretaan vanhoja liittoja, lukkoon lyötyjä tarinoita. Samalla opetellaan olemaan rikkomatta: vain katsotaan toisesta näkökulmasta, pohjoiselta saarelta käsin, ihmistä, kansaa ja kuolemaa silmiin.