Siltalan syyskuussa muun muassa Jukka Kajava, naisvankien kohtaloita ja Indonesian historiaa

TIETOKIRJAT

Hannu Harju on kirjoittanut Jukka Kajavan elämäkerran KAJAVA – PELÄTTY, PARJATTU, PALVOTTU. Aikansa suurimpiin kuuluneen kulttuurivaikuttajan elämä ja teot.

///Kirjan tiedotus- ja julkistamistilaisuus to 28.9. kello 16 Kansallisteatterin uudessa Willensaunan kahvilassa///

***

Rajua poliittista historiaa maailmalta on tarjolla belgialaisen David van Reybrouckin teoksessa REVOLUSI – INDONESIA JA MODERNIN MAAILMAN SYNTY. Kirjan suomentaja on Sanna van Leeuwen.

///Kirjailija tulee vieraaksi Helsingin kirjamessuille 27. ja 28.10.///

***

Rajuja ihmiskohtaloita kotimaasta sisältää puolestaan Sonja Saarikosken teos NAISVANGIT. Millaiset polut johtavat telkien taakse?

***

Ja millainen oli Suomen suhde Francon oikeistodiktatuuriin? Siihen etsii vastausta Jussi Pakkasvirran kirja FRANCON KANSSA.

__________________________________________________________________________________

KOTIMAISTA KAUNOA

Janne Sarjan romaani RAKKAUDELLA, JAMI on riemastuttava ja lämminhenkinen kertomus ihmisestä, joka vain yrittää auttaa.

***

Syksyn esikoisteos on Juha Siitosen LAUPEUDENTYÖ. Se on romaani rikkinäisistä amerikkalaisista unelmista, sodasta ja piinatun sielun tuskasta.

__________________________________________________________________________________

KÄÄNNÖSKAUNOA

Syksyn käännetyn kaunokirjallisuuden suuri nimi on ranskalainen Guillaume Musso. Hän on ollut jo vuosia Ranskan suosituin kirjailija, jonka teoksia on myyty yli 11 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Nyt saadaan ensimmäinen suomenkielinen käännös hänen kirjoistaan. TYTTÖ JA YÖ on hyytävä ja superkoukuttava trilleri. Sen suomentaja on Anna Nurminen.

***

Hollantilaisen Herman Kochin uusi romaani KUNINGASHUONE on satiiri eräästä kuninkaalisesta perheestä. Se on uudenlaista Kochia, mutta kirjailijan psykologinen silmä on edelleen terävän armoton. Kirjan suomentaja on Mari Janatuinen.