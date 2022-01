Siltalan tammikuun kirjat

Bestsellerkirjailija Jonathan Franzenin odotettu romaani Crossroads on ilmestynyt – ja saanut ylistäviä arvoita maailmalla 20.10.2021 14:23:43 EEST | Tiedote

Lempeä ja sydäntäsärkevä, sanoo New York Timesin kriitikko Dwight Garner Jonathan Franzenin uudesta romaanista CROSSROADS. – Franzen on henkilöitään kohtaan empaattisempi ja lämpimämpi kuin koskaan aiemmin kirjoissaan, Garner kirjoittaa. – Niin kuin usein Franzenilla, tässäkin romaanissa on keskiössä yksi perhe, Hildebrandtit, jotka kirjan alussa valmistautuvat joulun viettoon Chicagossa vuonna 1971. – Romaani ilmestyi maailmanlaajuisesti tämän kuun alussa, ja on nyt siis saatavana aivan tuoreeltaan myös suomeksi.