Siltavuorensalmen vesiliikenne sekä Hakaniemenrannan jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat kahtena yönä viikolla 30

Vesiliikenne on poikki suunnitelmien mukaan maanantain 25.7. ja tiistain 26.7. välisenä yönä sekä tiistain 26.7. ja keskiviikon 27.7. välisenä yönä. Vesiliikenteen katkon pituus on molempina öinä klo 21-09. Vesiliikenteen katko tarkoittaa, että Hakaniemensillan ali ei pääse kulkemaan ja vesiliikenneyhteys Kaisaniemenlahteen on suljettu.

Myös jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat samoina öinä Hakaniemenrannasta Hakaniemensillan ja Merihaan parkkihallitunnelin väliltä. Katkon pituus on noin klo 21-00 kumpanakin yönä. Kiertoreitti kulkee Hakaniemenkadun, väliaikaisen Näkinsillan ja Sörnäisten rantatien kautta. Järjestely joudutaan tekemään, sillä jalankululle ja pyöräliikenteelle ei saada tehtyä väliaikaista kiertoreittiä Hakaniemenrantaan rakennustyömaasta johtuen.

On mahdollista, että upotustyöt siirtyvät huonon sään tai koneongelmien vuoksi. Siinä tapauksessa sekä vesiliikenteen että jalankulun ja pyöräliikenteen katkot voivat siirtyä 27.-28.7. ja 28.-29.7. välisille öille.

Ajantasainen tieto upotustöiden ajankohdasta löytyy Kruunusillat-raitiotien nettisivujen Veneilijöille-sivulta: https://kruunusillat.fi/veneilijoille

Viemäriputken upotus liittyy uuden Hakaniemensillan rakentamiseen. Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmessa on kulkenut jätevesilinja, ns. paineviemäri, joka kuljettaa ison osan kantakaupungin jätevesistä. Tämä paineviemäri on siirrettävä pois uuden sillan kohdalta.

Nyt rakennustöissä ollaan siinä pisteessä, että uudet, vanhan viemärilinjan tilalle tulevat paineviemärit päästään upottamaan Siltavuorensalmen pohjaan. Työ tehdään yötyönä, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen.