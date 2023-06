Silva Lehtinen on dokumentoinut mittavan määrän ötökkäerotiikkaa kirjaksi

Kirjoitus on julkaistu Kustantamon kuulumisia -blogissa





Olen harrastanut luontokuvausta kymmeniä vuosia. Niiden kuluessa olen nähnyt luontokadon etenevän pelottavaa vauhtia. Ajattelen vaikkapa tiettyä laajaa kukkaniittyä Helsingin Talosaaren alueella. Vielä kymmenestä viiteentoista vuotta sitten se sykki aurinkoisina kesäpäivinä elämää. Siellä tapasi perhosia, pörriäisiä, kukkajääriä, leppäkerttuja, luteita ja heinäsirkkoja. Nyt siellä näkee hyvällä onnella yhden lanttuperhosen ja kaksi kimalaista. Toki kesien välillä on eroja: joinain vuosina vaikuttaa siltä, että juuri mitään elämää ei niityllä enää ole, toisina kesinä tilanne on hiukan parempi.

Kuvausharrastukseni aikana olen ottanut paljon kuvia myös hyönteisten paritteluista. Näistä otoksista olen tehnyt kuvakirjan Pientä rakkautta – ötökkäerotiikkaa kukkaniityllä. Siinä tarkastellaan ötököiden lemmenpuuhia veitikka silmäkulmassa. Toki kirjan alussa on myös faktatietoa hyönteisten parittelukäyttäytymisestä.

Ötököiden seksielämä onkin kiehtovan monimuotoista. Esimerkiksi päiväperhosten pariutumisessa koiraalla on tärkeä rooli. Se valitsee sopivan naaraan aluksi värin perusteella. Lähietäisyydellä myös feromoneilla on usein tärkeä merkitys. Koiras voi esittää naaraalle kosiotanssin, johon naaras halutessaan yhtyy. Parittelussa perhosten suvunjatkamiselimet toimivat kuten lukko ja avain, mikä estää lajien risteytymisen.

Sudenkorennot ovat otteissaan melko suoraviivaisia, jopa väkivaltaisia. Koiras jahtaa ja hätistelee naaraita, ja sopivan löydettyään se hyökkää suoraa päätä naaraan kimppuun ja tarttuu sitä niskasta kiinni. Tällaisessa tandem-asennossa koiras sitten roikottaa naarasta. Ennen parittelua koiraan on siirrettävä spermaa takaruumiinsa kärjestä sen tyvellä olevaan paritteluelimeen. Jos naaras innostuu parittelusta, se taivuttaa takaruumiinsa kärjen koiraan takaruumiin tyvelle. Näin ne muodostavat sydämenmuotoisen parittelurenkaan.

Leppäkertut houkuttelevat toisiaan kemiallisten yhdisteiden avulla ainakin lähietäisyydeltä. Kun sopivan tuntuinen naaras löytyy, koiras ei juuri vaivaudu kosiskelemaan sitä vaan kipuaa muitta mutkitta sen selkään. Jos naaras ei satu olemaan lemmekkäällä tuulella, se yrittää kammeta innokkaan kosijan pois selästään.

Ihmisten mittapuulla tarkastellen useiden hyönteislajien koiraat kohtelevat naaraita epäkohteliaasti, suorastaan törkeästi. Esimerkiksi sudenkorentonaaraat joutuvat usein oleilemaan poissa vesien ääreltä, koska koiraat jatkuvasti ahdistelevat niitä. Monilla ötökkäneitosilla olisikin hyvä syy liittyä me too -liikkeeseen.

Mutta löytyykö hyönteismaailmasta todellisia herrasmiehiä? Toki löytyy. Olet varmaan monesti kävellyt loppukesän kukkaniityllä ja kuunnellut heinäsirkkojen uupumatonsa siritystä. Koiraat musisoivat hankaamalla takareitensä nystyräriviä siipisuoneen. Kullakin lajilla on on oma kutsulaulunsa, jolla koiras houkuttelee naarasta. Mutta kuinka monta kertaa olet nähnyt parittelevia heinäsirkkoja? Minä olen nähnyt yhden kerran. Naaraat näyttävät innostuvan lemmenleikkiin aika laiskasti, vaikka koiraat niin uupumatta niitä houkuttelevat serenadeillaan. Lopputulos on useimmiten se, että koiras jää yksin lehdelle soittelemaan. Tämäkö on kiitos muusikon kohteliaisuudesta ja hienotunteisuudesta?

Ötökkäerotiikasta kertovat valokuvani ovat kertyneet pitkän ajan kuluessa. Jos nyt aloittaisin vastaavan kuvausprojektin, en enää saisi tällaista kirjaa syntymään, sillä kuvattavaa ei köyhtyneessä luonnossa ole enää kovinkaan paljon. Tämä käy surullisen selväksi aina kun teen kuvausretkiä luonnon helmaan. Niinpä tämä ötököiden lempeä esittelevä kuvakirja on dokumentti osittain menneestä maailmasta, joka tuskin enää palaa takaisin.

Silva Lehtinen