Simon Fullerin kokoama uusi superyhtye Now United Suomeen - mukana myös suomalainen Joalin Loukamaa

Lukuisten kansainvälisten supertähtien ja suosikkiohjelmien kehittäjän, mediamoguli Simon Fullerin perustama uusi popsensaatio Now United saapuu Suomeen tapaamaan fanejaan ja mediaa 18.-20. kesäkuuta. Näyttävässä tanssi- ja lauluyhtyeessä on mukana myös suomalainen 16-vuotias Joalin Loukamaa. Fullerin visiona on, että eri maista ja mantereilta tulevista tytöistä ja pojista koostuva Now United tulee ennennäkemättömällä tavalla yhdistämään koko popmusiikkia kuuntelevan maailman.

Spice Girls ja S Club 7 -yhtyeiden managerina sekä Idol- ja Tanssii tähtien kanssa -TV-formaattien kehittäjänä tunnetun Simon Fullerin perustama Now United on uudenlainen musiikkiyhtyekonsepti, jota Fuller pitää laajuudessaan maailman ensimmäisenä, aidosti kansainvälisenä popyhtyeenä. Se koostuu 14 eri kansallisuutta edustavasta laulajasta ja tanssijasta, joista jokainen on löydetty yhtyeeseen sosiaalisen median kanavien kautta. Valovoimaisten nuorten lahjakkuuksien kokoonpano tarjoaa faneilleen ympäri maailman ainutlaatuisen suoran mahdollisuuden osallistua heidän arkeensa niin kulissien takana, kuin esiintymislavoillakin.

“Now United on ollut pitkäaikainen haaveeni ja luomistani pop-ilmiöistä selkeästi kansainvälisin. On huikeaa päästä työskentelemään näin monikulttuurisen, aidosti globaalin talenttiryhmän kanssa, joka huokuu taitoa, hyvää mieltä ja positiivista energiaa. Kunnianhimoinen tavoitteeni on yhdistää Now Unitedin avulla koko maailmaa aivan uudella tavalla. Sen keskiössä eivät ole kiertueet ja albumit, vaan fanien osallistaminen ajasta ja paikasta riippumatta. Now United onkin faneilleen läsnä monimuotoisena ja alati muuttuvana, kuten sosiaalinen media itsessään. Toivon ryhmän antavan esimerkillään faneilleen rohkeutta ja jokaisen yksilön ylpeydellä kantaa oma persoonansa, omiin kykyihinsä ja unelmiinsa uskoen”, kertoo kokoonpanon luonut ja koonnut Simon Fuller ja jatkaa: ”Näin suuren ja kansainvälisen ryhmän kuljettaminen ympäri maailman asettaa meille luonnollisesti myös logistisia haasteita, mutta se on osa koko Now United ilmiötä. Inspiroivaa lahjakkuutta löytyy aivan jokaisesta maailman kolkasta ja tulevaisuudessa haluan, että yhä useammilla mailla on mahdollisuus saada edustajansa Now Unitediin. Olemme iloisia, että myös Pohjoismaat ovat edustettuna loistavan ja lahjakkaan suomalaisen Joalinin ansiosta.”

Simon Fuller aloitti yhtyeen jäsenten etsimisen sosiaalisen median avulla vuonna 2016, tarkoituksenaan löytää alkujaan 11 eri maan lahjakkuutta edustamaan maataan uuteen superryhmään. Los Angelesissa järjestettyjen koekuvausten jälkeen Fuller päätyi laajentamaan kokoonpanon 14-jäseniseksi. Yksi uusista tähdistä on suomalaissyntyinen, Meksikossa asuva 16-vuotias "B-Girl" Joalin Loukamaa. Muut ovat kotoisin Brasiliasta (Any Gabrielly), Filippiineiltä (Bailey May), Senegalista (Diarra Sylla), Etelä-Koreasta (Heyoon Jeong), Japanista (Hina Yoshihara), Kanadasta (Josh Beauchamp), Kiinasta (Krystian Wang), Iso-Britanniasta (Lamar Morris), USA:sta (Noah Urrea), Mexikosta (Sabina Hidalgo), Intiasta (Shivani Paliwal), Saksasta (Sina Deinert) ja Venäjältä (Sofya Plotnikova).

Suomessa syntynyt ja tällä hetkellä Meksikossa perheensä kanssa elävä Joalin Loukamaa pääsi Now Unitediin mukaan edustamaan Suomea meksikolaisen mallitoimiston ehdotettua hänelle osallistumista Simon Fullerin esittämään koekuvauskutsuun.

“Tuntuu aivan uskomattomalta päästä mukaan edustamaan Suomea tällaiseen ryhmään, jota luotsaa yksi maailman arvostetuimmista viihdealan konkareista. Minut hyväksyttiin mukaan juuri sellaisena kuin olen, eli B-girlinä, breikkaavana tyttönä. Innostuin breakdancesta kuuntelemalla kahdeksankymmentäluvun New Yorkin hiphoppia. Sen ajan tyyli edustaa minulle itsenäistä, inspiroivaa ja jopa rajua tapaa pukeutua ja tanssia. Haluankin omalta osaltani levittää hiphopin ilosanomaa joka on täynnä rauhaa, rakkautta ja hyväksyntää, aivan kuten yhtyeemme Now United”, iloitsee Joalin Loukamaa ja jatkaa: “Koska ryhmämme edustaa 14 eri kansallisuutta ympäri maailman, on minulle myös tärkeää kertoa heille ja faneillemme Suomesta ja suomalaisuudesta. Vaikka olen itsekin elänyt erittäin kansainvälisen nuoruuden, on Suomella aina paikka sydämessäni. Siksi odotankin kovasti, että pääsen pian konkreettisesti näyttämään ryhmällemme, mitä se oikein tarkoittaa. Vien kaverit ainakin saunaan ja haluan myös näyttää Helsingin parhaita puolia.”

Tanssijoista ja laulajista koostuva yhtye työskentelee maailman arvostetuimpiin kuuluvien koreografien Willdabeastin ja Kyle Hanagamin kanssa. Now Unitedin musiikista vastaa Grammy-palkittu tuottaja ja lauluntekijä Red One, eli muiden muassa Lady Gagan, U2:n, Michael Jacksonin, Britney Spearsin ja Jennifer Lopezin musiikintekijänä ja -tuottajana tunnettu Nadir Khayat. Now Unitedin ensimmäinen single Summer in the city julkaistiin joulukuussa 2017 ja yhtyeen virallinen esittely tapahtuu kesällä 2018 maailmanlaajuisella promootiokiertueella, joka ulottuu Suomeen 18-20. kesäkuuta.

“Olen alunperin kotoisin Suomesta, mutta asumme perheeni kanssa tällä hetkellä Meksikon Playa Del Carmenissa, jossa äitini ja isäpuoleni pitävät omaa tanssistudiota. Perheeseemme kuuluvat myös veli- ja sisarpuoleni, joiden kanssa käymme päivittäin tanssikoululla. Etäisyys Suomeen on auttanut tajuamaan, kuinka ihmeellinen maa se on kauniin luontonsa ja varsinkin lumen ansiosta. Pyrimme käymään Suomessa vuosittain ja etenkin kesäisin tykkään kalastaa. Viihdyn myös suomalaisessa metsässä, johon jään helposti useiksi tunneiksi vaan fiilistelemään. Äitini rakkaus matkusteluun on vienyt meitä ympäri maailman ja olen muuttanut kaupungista ja maasta toiseen useasti. Ennen kuin muutimme Meksikoon, asuimme Espanjan Alicantessa. Matkustaminen on paitsi laajentanut maailmankuvaani, myös opettanut minua olemaan avoimempi ja sopeutuvaisempi kuin kenties monet muut ikäiseni. Rakastan esiintymistä ja olen jo pienestä pitäen rakentanut perhejuhliimme tanssiesityksiä. Seitsemänvuotiaana minulla oli ystävä, joka rakasti Michael Jacksonia. Inspiroiduin hänen kauttaan urbaanista musiikista ja tanssista. Voi sanoa, että elän ja hengitän tanssin tahtiin.”

