Simossa odotetaan malttamattomana Pete Parkkosta, Neljänsuoraa ja Rossipohjaa

17. elokuuta kannattaa ottaa suunnaksi Simo, jossa koittaa jo perinteeksi muodostunut kesäfestari. Viime vuonna palvelukotien järjestämä tapahtuma toi yhteen noin 650 musiikinystävää.

- Onko tosi, että Pete Parkkonen on tulossa tänne?

Tämän lausahduksen Johanna Kekäläinen on kuullut simolaisten nuorten suusta kesän aikana.

Pete Parkkonen, Neljänsuora ja paikallinen Rossipohja esiintyvät perinteisillä kesäfestareilla 17. elokuuta Simon kesätorilla. Festariaika rajautuu mukavasti iltapäivään, joten koulupäivän päälle ehtii vielä Pete Parkkostakin kuuntelemaan. Attendon palvelukotien järjestämille festareille ovat tervetulleita kaikki, vaikka alun perin perinne luotiin, jotta palvelukodeissa asuvat pääsisivät mukaan festarifiilikseen.

- Olemme jakaneet ja lähettäneet festarijulisteita Simon lisäksi Utajärveä, Ylivieskaa, Sallaa, Enontekiötä, Raahea ja väliin jääviä paikkakuntia myöten. Aiempina vuosina kaukaisimmat kävijät ovat tulleet Muoniosta, kertoo järjestelyistä vastaava Attendo Simon palvelukodin johtaja Johanna Kekäläinen.



Simon kunnan suhtautuminen lämmittää Kekäläisen mieltä.



- Kunta on tullut loistavasti vastaan ja auttanut käytännön järjestelyissä ja asioiden setvimisessä, kiittelee Kekäläinen.



- Kunta tukee hyvin mielellään tällaisia hyviä musiikkitapahtumia, jotka on tarkoitettu kaikille. On hienoa, että meillä on kesäfestari, jota voisimme yhdessä jatkossakin järjestää. Lisäksi tällainen päivätapahtuma sopii hyvin ja päihteettömyys on hyvä asia, koska kunnan järjestämät tapahtumatkin ovat yleensä päihteettömiä. Festarit lisäävät ihmisten yhdessäoloa, sosiaalisuutta ja kaikenlaista hyvinvointia, hyvän musiikin ja hyvien esiintyjien parissa, sanoo Simon vapaa-aikatoimen johtaja Soile Vakkala.



Festariohjelmaan on tullut aiemmin tiedotettuun pieni aikataulumuutos, sillä suosittu Neljänsuora esiintyy jo klo 12.30.



Viime vuonna Kuivaniemelle tuli noin 650 musiikinystävää, joten suurta, ihmisiä yhdistävää tapahtumaa on lupa tällekin vuodelle odottaa.



Lämpimästi tervetuloa Simon kesäfestareille!



Aikataulu

Aika: perjantaina 17.8.2018

klo 11.15–12.15 Rossipohja

klo 12.30–13.30 Neljänsuora

klo 14.30–15.30 Pete Parkkonen

Paikka: Simon kesätori, Lanssitie, Simo

Päihteettömään tapahtumaan on kulujen kattamiseksi 20 euron pääsymaksu ja lipun hintaan sisältyy keittoruoka.

Toimitukset pääsevät sisään tapahtumaan maksutta joko ilmoittamalla tulosta: johanna.kekalainen@attendo.fi tai näyttämällä mediakortin tapahtumapaikalla.

Attendo Simon palvelukodin järjestämiä festareita tukevat myös paikalliset yrittäjät.