Simpukka ry: Psykososiaalisen tuen on oltava osa lapsettomuushoitoja

Simpukan Helmi -tunnustus myönnettiin keskenmenotietoisuustyöstä Pauliina Orrensuolle 8.5.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Pauliina Orrensuolle. Hän on tuonut aktiivisesti esiin keskenmenojen hoidon epäkohtia ja vaikuttanut samalla keskenmenoja kokeneisiin, ammattilaisiin ja suureen yleisöön. Simpukka myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa.