Sinebrychoff Challenge -purjehduskilpailu jälleen Helsingin edustalla 11. elokuuta

Suomen 6mR-venerekisterissä on viitisenkymmentä venettä. 6mR eli "kuutonen" on klassinen kilpapurjeveneluokka, jonka veneet on suunniteltu kansainvälisen säännön eli R-mittasäännön mukaan mittalukuun alle kuusi. Kukin vene on erilainen; keskimäärin kuutonen on noin 11 metriä pitkiä ja painaa noin neljä tonnia. Kuutonen on rakennettu nimenomaan kilpakäyttöön ja sen kilpamiehistössä on viisi jäsentä. Kilpailun järjestää Nyländska Jaktklubben eli NJK, Suomen suurin ja toiseksi vanhin (1861) pursiseura.

”Kuutospurjehdus on ennen kaikkea tiukkaa kilpailua radalla. Mutta siihen yhdistyy myös purjehduksen ja puuvenerakentamisen perinteistä vaaliminen sekä huoli Itämeren ja sen lahtien tilasta. Vanhimmat kilpailevat veneet on rakennettu 1920-luvulla. Omistajat ja Suomen taidokkaat puuvenerakentajat ovat huolehtineet siitä, että ne on pidetty kunnossa ja modernisoitu säännön sallimassa laajuudessa”, tapahtumapäällikkö Patrick Andersson NJK:sta kertoo.

Nicolas Sinebrychoff Challenge on purjehdittu vuodesta 1888 lähtien. Palkintona on perinteisesti kilpailun nimeä kantavan Sinebrychoff-panimon perustajan Nikolai Sinebrychoffin veljenpojan, panimon toimitusjohtajana itsekin toimineen kommodori Nicolas Sinebrychoffin, lahjoittama pokaali, joka on tiettävästi maailman toiseksi vanhin kierrossa oleva purjehduspokaali America’s Cupin jälkeen.

Tunnettuja Sinebrychoff Challengessa purjehtineita henkilöitä ovat muun muassa purjehtija Tapio Lehtinen, sodan aikana ulkoministerinä toiminut Henrik Ramsay, taiteilijaprofessori Björn Weckström ja laivanvarustaja Antti Wihuri.

Sinebrychoffin Baltic Sea Action Gropille tekemän Itämeri-sitoumuksen pääteema on uudistava maatalous, jolla on vahva kytkentä vesistöihimme ja Itämereen. Sitoumus kattaa vuodet 2023–2027. Sinebrychoffin tavoitteena on pysyä panimoteollisuuden suunnannäyttäjänä uudistavan maatalouden saralla.

”Sinebrychoffin puolesta tahdon toivottaa onnea kaikille osallistujille. Itämeren suojelemisen tärkeys korostuu purjehdittaessa, ja meidän täytyy voida jatkossakin kilpailla kestävästi. Omalta osaltamme Itämeren suojelu näkyy mm. vesitehokkuudessa, mallasohratilojen auditoinneissa sekä uudistavan viljelyn kehittämisessä kumppaniemme Viking Maltin ja Baltic Sea Action Groupin kanssa ”, ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki Sinebrychoffilta kertoo.

”Purjehtijat elävät niin lähellä vettä, että ovat aidosti huolissaan Itämeren tilasta. Pursiseurat ja Suomen Purjehdus ja Veneily -liitto tukevat tiukkoja päästörajoituksia ja ovat muun muassa vaikuttaneet veneilyn päästöjen vähenemiseen septitankkipakon ja -tyhjennysasemien kautta”, Andersson kertoo.

“Monille meistä meri on kesäkauden tärkein elementti, niin myös purjehtijoille. Matala Itämeri, jossa vesi vaihtuu hitaasti, on kuitenkin yksi maailman saastuneimmista meristä. Meistä jokaisella on vastuu toimia meren puolesta. Yhdessä kumppaniemme kuten Sinebrychoffin kanssa luomme uusia toimintatapoja ja näytämme, että muutos on paitsi mahdollinen myös kannattava isolla mittakaavalla,” sanoo toimitusjohtaja Laura Höijer Baltic Sea Action Groupilta.

Veneet näkyvät Katajanokan rannasta. Ensimmäinen lähtö on klo 10:15.

Lisätiedot: