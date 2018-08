Sinebrychoffin puistosta poistetaan bakteeritaudin vaivaama hevoskastanja

Yhdellä hevoskastanjalla Sinebrychoffin puistossa on todettu hevoskastanjoita vaivaava bakteeritauti. Puu poistetaan tiistaina 4. syyskuuta ja viedään Riihimäen ongelmajätelaitokseen hävitettäväksi.

Yhdellä hevoskastanjalla Sinebrychoffin puistossa on todettu hevoskastanjoita vaivaava bakteeritauti. Tauti varmistettiin Eviran laboratoriotestissä.

Puu poistetaan tiistaina 4. syyskuuta ja viedään Riihimäen ongelmajätelaitokseen hävitettäväksi.

Taudin vuoksi poistettiin viime vuonna Tokoinrannan hevoskastanjakujanteen kaikki loput 37 puuta ja lisäksi kaksi puuta Sibeliuksen puistosta Töölön kirjaston läheltä.

Tauti on alkanut levitä Euroopassa noin 15 vuotta sitten ja paikoin esimerkiksi Pohjoismaissa tautia on ollut jo runsaasti. Leviämisen rajoittamiseksi on eri puolilla jouduttu kaatamaan runsaasti hevoskastanjoita.