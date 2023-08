Sinebrychoffin syksyn juomauutuuksia: Karhu Talvistout, KOFF Suodattamaton ja Golden Capin paluu

Uutuudet laajempina tiedotteina kuvineen: https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/

KOFF-oluen uutuus on KOFF Suodattamaton 5,0 %, hedelmäinen ja raikas olut. Syksyllä lisäksi KOFF-oluen tuotemerkki uudistuu. Loppuvuoden aikana maistuu jälleen uudistavalla viljelyllä tuotettu KOFF Jouluolut 4,5 % – myös hieman muuttuneessa pakkauksessa. (KOFF Jouluoluesta lisätietoja syksymmällä)

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/syksyn-olutuutuus-koff-suodattamaton-5-0/

Stout-kausi alkaa, kun päivät lyhenevät ja illat viilenevät. Karhu Talvistout 4,8 %, on täydellinen olutherkku kylmiin talvi-iltoihin. Oluessa maistuvat suussa sulava suklaa ja mokkainen paahteisuus. Myös Karhu Jouluolut 4,8 % palaa valikoimaan.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/karhu-talvistout-ja-karhu-jouluolut/

Brooklyn Breweryn yhteistyössä länsiafrikkalaisen Yolélé -yhtiön kanssa luoma Brooklyn Fonio Double Pilsner 6,4% on hedelmäinen pohjahiivaolut, joka Suomessa on saatavilla Sinebrychoffin asiakasravintoloiden kausihanavalikoimassa.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/brooklyn-fonio-double-pilsner/

Sinebrychoffin Garage-tuoteperhe täydentyy suosikkimaulla, persikanmakuisella juomalla. Garage Vodka Lemonade Peach 4,1 % on 100 % aitoa ja raikasta Garage-makua, jossa yhdistyvät hapan sitruuna, herkullinen persikka ja aito vodka. https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/garage-vodka-lemonade-peach/

KOFF Long Drink Pink Grapefruit 0,0% – pinkki suosikkilonkero nyt alkoholittomana. Sinebrychoff lanseeraa viime vuosien suosikkilonkerosta, KOFF Long Drink Gin & Pink Grapefruitista, 0,0 % -version alkoholittomien panimojuomien kasvavaan valikoimaan.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/koff-long-drink-pink-grapefruit-0-0/

Suomen ensimmäinen siideribrändi Golden Cap palaa tauon jälkeen kahdella tutulla kevyellä ja raikkaalla suosikkimaulla, mansikalla ja omenalla. Golden Cap Green Apple Light 4,5% ja Golden Cap Strawberry Light 4,5% ovat tuttuja siidereitä suomalaisille kevyiden siiderien ystäville. Golden Capin suosikkimaut tekevät comebackin värikkäissä tölkeissä ja uudistetuissa mauissa. Golden Cap tuli markkinoille 1962.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/golden-cap-siiderien-paluu/

Talvisiiderin paluu: talvisesonkiin sopivassa Somersbyn kausimaussa maistuvat raikas omena ja kaneli. Somersby Apple & Cinnamon Winter Cider 4,5% yhdistää raikkaan omenan ja maukkaan kanelin. Siideri sopii niin syksyn illanviettoihin kuin talvipäivän lämmikkeeksikin ja on saatavilla vain talvisesongin ajan.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/somersby-apple-cinnamon-winter-cider-2023/

Suomen suosituin energiajuoma esittelee elokuussa kaksi uutuutta: Battery No Calorie Spice ja Battery PLUS -sarjan uusi tulokas, sokeriton Battery Plus Multi-Vitamin, jonka vitamiinit ja luontainen kofeiini auttavat jaksamaan. Kausimauksi tuleva Battery No Calorie Spice on sokeriton energiajuoma, jossa maistuva makoisat appelsiini ja kaneli.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/energiset-syysuutuudet-battery-no-calorie-spice-ja-battery-plus-multi-vitamin/

Monster-energiajuoman syksyn uutuus on trooppisen appelsiinin makuinen lisäys mehupohjaisten energiajuomien sarjaan. Monster Juiced Khaotic on hedelmäinen energiajuoma, jossa on 10 % hedelmämehua. Monsterin valikoimassa Suomessa on jo viisi mehupohjaista energiajuomaa.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/monster-juiced-khaotic-trooppista-appelsiinia/

Coca-Cola Creations on uudenlaisten juomien kansainvälinen innovaatio-ohjelma. Toisena Creations-juomana Suomeen lanseerataan Coca-Cola Zero Sugar Creations 3000, jonka maku tulee tulevaisuudesta. Se on ensimmäinen Coca-Cola, joka on kehitetty tekoälyn avulla.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/coca-cola-zero-sugar-creations-3000/

Suomeen vuonna 1965 ensimmäisenä maana Amerikan jälkeen lanseerattu Sprite saa virkistävän päivityksen upouudella reseptillä, joka ilahduttaa makuhermoja. Sprite Sitruuna-limen makua on hiottu ja lopputulos on raikas ja virkistävä. Maku-uudistusta täydentää myös uusi visuaalinen ilme, ja Sprite ja Sprite Zero Sugar Sitruuna-Lime erottuvat toisistaan aiempaa selvemmin.

https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/spriten-uusi-rohkea-ilme-ja-uusi-vastustamattoman-raikas-maku/

