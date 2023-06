Singan rahoituskierros tuonut jo 1,9 miljoonaa –Vvk-lainan merkintä jatkuu Invesdorissa

Koronapandemian jälkeen Singa on päässyt vahvalle kasvu-uralle. Tilikausi 2022 toi 3,1 miljoonan euron liikevaihdon ja 62 prosentin kasvun.

”Lähdimme aikanaan sijoittamaan Singaan sillä idealla, että karaokemarkkina tulee digitalisoitumaan. Markkina on ollut selvästi hitaampi, kun on ollut koronaa ja sotaa. Firma on kasvanut joka vuosi, vaikka on ollut vaikeita aikoja”, sanoo Maki.vc:n Ilkka Kivimäki.

Singan meneillä oleva kierros on tuonut 1,6 miljoonaa euroa ankkurisijoittajilta, johon lukeutuvat Maki.vc ja Superhero Capital sekä Woltin, Supercellin ja Epidemic Sound and AudioShaken perustajia. Tämän lisäksi Invesdorin alustalla merkintöjä on tehty 130 kpl ja 280 000 euron verran.

”Raha, mitä nyt tulemme laittamaan, niin managementin mukaan tällä päästää voitolliseksi. Siihen uskomme, ja sen perään katsomme hallituksessa", sanoo Kivimäki. Hän toimii Singan hallituksen puheenjohtajana.

Rahoituskierros on käynnissä Invesdorin alustalla 21.6.2023 asti.

Sijoittajille tarjotaan vaihtovelkakirjalainaa

Singa kerää rahoitusta vaihtovelkakirjalainalla, joka katsotaan sopivammaksi instrumentiksi tässä vaiheessa. Sijoittajat saavat lainapääomalle 10%:n vuosikoron osakkeiden konversioon asti, sekä konversion yhteydessä 20%:n alennuksen osakkeen hintaan. Näin lainapääomalle saadaan reilu tuotto jo ennen osakkeiksi vaihtamista.

Tämänkaltainen vaihtovelkakirja laina on tyypillinen tapa kansainvälisissä kasvuyrityksissä, kun sijoittajina on VC-rahastoja. Singan edellisellä rahoituskierroksella Invesdorissa 2021 oli tarjolla samankaltainen vaihtovelkakirjalaina. Minimimerkintä on 500 euroa.

Lisätietoa Invesdorin kierroksesta:

https://www.invesdor.fi/kierrokset/1a6f32ac-74c4-429f-9c60-017ff2ab994b#/

-----

Taustaa Singasta ja karaokemarkkinasta

Karaoke on suosittu viihdemuoto, mutta samalla se on hyödyntämättä jäänyt 15 miljardin dollarin liiketoimintamahdollisuus. Viihdeteollisuus on siirtynyt muilta osin digitaaliseen jakeluun, mutta karaoke toimii suurelta osin vielä vanhanaikaisilla sovelluksilla.

Singa on kotimainen karaokesovellus, joka tekee laulamisesta helppoa ja hauskaa kotona sekä ravintoloissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja oikeastaan ihan missä tahansa. Singa toimii samaan tapaan kuin Spotify tai Netflix, mutta kuuntelemisen tai katsomisen sijasta lauletaan karaokea. Singassa on maailman suurin lisensoitu yli 100 000 biisin jatkuvasti päivittyvä laulukirjasto, joka on tarjolla joko kotikäyttöön tai ammattikäyttöön ravintoloissa ja muissa laulupaikoissa.

Singan bisnesmallina on kuukausilaskutus, jolla Singan asiakkaat saavat rajoittamattoman oikeuden laulukirjastoon. Singalla on erikseen kuluttajakäyttäjien B2C-malli sekä erillinen B2B-malli, jota tarjotaan ravintoloille ja muille ammattitoimijoille. Singa tilittää lauluista sovitut tekijänoikeusmaksut eteenpäin samaan tapaan kuin muut musiikin suoratoistopalvelut.

Yhteydenotot:

Jouni Pesola

CMO Singa

+358 50 4067699

jouni@singa.com

Singan tiimikuva https://www.dropbox.com/sh/e65iba1lv4kqpr4/AABZMkwF2cxHPZQSmwdOoXj_a?dl=0

Koko mediapaketti https://singa.com/press

Singan kuluttajasovellus: www.singa.com

Singa Business: www.singa.com/business

Media: www.singa.com/press

Blog: www.singa.com/blog

Facebook: www.facebook.com/singamusic

Instagram: www.instagram.com/singakaraoke

Linkedin: ​​www.linkedin.com/company/singakaraoke