SINI-brändi Suomen 10 arvostetuimman brändin joukossa myös tänä vuonna

SINI on tunnettu paitsi laadukkaista ja pitkäikäisistä siivousvälineistään, myös määrätietoisesta työstään vastuullisuuden parissa.

– Tuntuu mahtavalta, että työtämme ja SINI-brändiä arvostetaan näin paljon. Kun katsoo tämän vuoden kymmenen kärkeä, voi olla todella ylpeä, että olemme mukana näin komeassa joukossa, Sinituotteen markkinointipäällikkö Marika Saarinummi sanoo.

Tänä vuonna tutkimuksessa painottuivat erityisesti kuluttajien arvot, jotka ohjaavat heidän päätöksiään. Brändin arvojen aitous nousi siis tärkeäksi valintakriteeriksi. Erityisesti vastuullisuudesta puhuttaessa on tärkeää, että brändi osoittaa konkreettisilla teoilla seisovansa arvojensa takana. Vastuullisuusteemoja nostetaan esiin markkinoinnissa ja viestinnässä tänä päivänä huomattavasti laveammin kuin vielä muutama vuosi sitten.

– Kaikessa tuotekehityksessä meillä on kulmakivinä tuotteen mahdollisimman korkea laatu ja monikäyttöisyys. Vastuullisuus on kaiken tekemisemme keskiössä, on aina ollut. Mietimme jatkuvasti ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmuovin käytön lisäämiseen ja kertakäyttömuovin vähentämiseen.

Tärkeät valinnat tehdään kauppojen hyllyillä

Aiemmin tänä vuonna Sinituote pärjäsi myös vuosittaisessa Sustainable Brand Index -listauksessa, jossa selvitetään kuluttajien käsityksiä brändien vastuullisuudesta. Kuluttajat mieltävät Sinituotteen oman toimialansa vastuullisimmaksi yritykseksi.

– Kannustamme jokaista lajittelemaan muovipakkaukset, jotta muovia saadaan käytettyä uudelleen mahdollisimman paljon. Lajittelua pidetään Suomessa todella tärkeänä, mikä on hienoa, Saarinummi sanoo.

Saarinummi haluaa kuitenkin muistuttaa myös valinnoista ostopäätöstä tehtäessä.

– On erittäin tärkeää, että kierrätysmuovista valmistetut tuotteet myös liikkuvat kauppojen hyllyiltä. Vasta sitten kierrätysmuovia saadaan oikeasti hyödynnettyä tehokkaasti.

Sinituotteen konkreettisista toimista vastuullisuuden eteen on kerrottu tarkemmin uusimmassa vastuullisuusraportissa.

Puhtaasti kotimainen SINI jo 35 vuotta

Sinituote juhlistaa tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan suomalaisten rakastamana siivousbrändinä. Perheyritykselle on ollut alusta saakka tärkeää valmistaa mahdollisimman suuri osa tuotteista Suomessa. Tällä hetkellä 80 prosenttia SINIn tuotteista valmistetaan omilla tehtailla Kokemäellä ja Akaassa.

– Sinillä siivous sujuu on ollut mottomme ja lupauksemme vuosikymmenien ajan ja on sama vielä tänäkin päivänä. Haluamme lunastaa lupauksen myös tulevina vuosikymmeninä, Saarinummi sanoo.

