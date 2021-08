Sinilevää sisäsaaristossa, sisävesillä sinilevät runsastuneet (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa

Merialueilla sinilevähavainnot painottuvat Saaristomeren itäisille alueille, sisäsaariston suojaisiin osiin. Sisävesillä sinilevät ovat paikoin runsastuneet. Sinilevää havaittiin ELY-keskuksen vakioseurannassa viidellä järvellä.

Merialueilla sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana erityisesti Saaristomerellä sisäsaaristossa. Havaintoja tehtiin muun muassa Kemiönsaaren länsipuolella sekä Kaarinan ja Naantalin edustan merialueilla. Havaitut sinilevämäärät ovat kuitenkin olleet pääasiassa vähäisiä. Viime viikkoihin verraten, sinilevätilanne on parantunut ulko- ja välisaariston merialueilla, jossa tuulinen sää on sekoittanut vesiä, eikä pintaesiintymiä ole päässyt muodostumaan. Selkämerellä sinilevää havaittiin viimeviikkojen tapaan Mannervedellä. Muilla Selkämeren rannikkoalueen havaintopisteillä sinilevätilanne on hyvä. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Sisävesialueilla sinilevät ovat runsastuneet. ELY-keskuksen vakioseurannassa mukana olevista viidestätoista järvestä sinilevää havaittiin viidessä järvessä, osassa runsaasti tai erittäin runsaasti. Sisävesien osalta tilannetta voi kuitenkin luonnehtia ajankohtaan nähden tavanomaiseksi, sillä edeltävät viikot ovat olleet sinilevähavaintojen osalta poikkeuksellisen rauhallisia.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi > Havainnot

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Leevi Ahonen, puh. 0295 022 530

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879