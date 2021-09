Sinilevähavainnoissa oli nyt ennätys Pirkanmaalla – syksylläkin levät voivat lisääntyä

Jaa

Pirkanmaalla on tehty tämän kesän ennätys sinilevähavainnoissa. Sinilevää on havaittu 17 valtakunnallisella levähavaintopaikalla, ja yleisöhavaintoja sinilevistä on usealta järveltä.

Jos vedessä on runsaasti sinilevää, siinä ei tule uida eikä vettä silloin tule käyttää. Kuva: Jussi Iso-Tuisku

Runsaasti sinilevää on havaittu Ikaalisissa Kyrösjärven Hämylänlahdella ja Toivolansaaren uimarannalla, Sastamalan Houhajärvessä, Kangasalan Kirkkojärvessä, Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa sekä Nokialla Pyhäjärven Halkoniemen uimarannalla ja Lehtiniemessä Vähän sinilevää havaittiin Nokialla Kuloveden Naarlahdessa, Pyhäjärvessä Nokian Maatialanlahdella ja Lempäälän Mäyriänrannassa ja Lempoisten uimalassa, Sastamalan Liekovedellä, Kangasalan Vesijärvellä ja Ukkijärvellä, Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla, Pirkkalan Kranstolpan uimarannalla, sekä Kyrösjärven Paijalanrannassa Ylöjärvellä. Lisäksi rotarien seuraamalla Pyhäjärven Kirkkolahdella havaittiin hieman levää.

Yleisöhavaintoja sinilevistä on tehty Vanajavedeltä, Pyhäjärveltä, Siitinjärveltä, Vaskiveden Kaltinlahdelta ja Koronselältä, Ylistenjärveltä, Iso Pihlajajärveltä, Alajärveltä, Pitkävedeltä, Mallasvedeltä, Ruovedeltä ja Keihäsjärveltä. Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden selvästi keskimääristä enemmän. Sinilevät syksyllä Sinilevät lisääntyvät syksyllä, kun pintavedet alkavat jäähtyä ja alempien vesikerrosten fosfori nousee levien ulottuville. Myös runsaat sateet ovat huuhtoneet ravinteita ranta-alueilta levien käyttöön. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä eikä myöskään löylyvetenä. Vettä ei suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä eikä syötäviksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan. Järviwiki: Levätilanne Pirkanmaalla

Leväarkisto

Havaintolähetti Muut verkkopalvelut: Ajankohtaista vesitietoa (vesi.fi)

Avainsanat levähavaintoPirkanmaasinilevä

Yhteyshenkilöt

Kuvat Jos vedessä on runsaasti sinilevää, siinä ei tule uida eikä vettä silloin tule käyttää. Kuva: Jussi Iso-Tuisku Lataa