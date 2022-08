Sinilevähavainnot vähentyneet Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, heinäkuu 2022 23.8.2022 08:34:15 EEST | Tiedote

Työttömien määrä Kaakkois-Suomessa on laskenut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömiä on vähemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa eli ennen korona-aikaa. Pidempään jatkunut hyvä työttömyyslukujen kehitys näkyy myös pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisenä. Sekä pitkäaikaistyöttömien määrä että osuus kaikista työttömistä on laskenut. Uusien avointen työpaikkojen määrä on laskenut selvästi heinäkuusta 2021, jolloin paikkoja oli paljon avoinna. Nähtävissä voi olla rekrytointien siirtämistä tai keskeyttämistä epävarmassa taloustilanteessa. Esimerkiksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden paikkoja oli kolmannes vuodentakaista vähemmän. Avoimien paikkojen määrä on kuitenkin heinäkuisessa mittaushistoriassa keskitason yläpuolella.