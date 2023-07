Sinilevähavainnot viime viikon tasolla

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut 22.6.2023 17:13:14 EEST | Tiedote

EU:n maaseuturahoituksen 2023–2027 yritys- ja hanketukien haut on alkaneet. Vuonna 2023 Pirkanmaalla on jaossa yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa, josta ELY-keskuksen myöntämää tukea on 4,5 miljoonaa euroa ja paikallisten Leader-ryhmien myöntämää tukea 1,3 miljoonaa euroa. Pirkanmaalla maaseuturahoitusta voi hakea lähes koko maakunnan alueelle.