Sinilevähavaintoja tehty runsaasti pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Merialueilla sinilevää havaittiin hiemanMaalahden Bergöfjärdenillä,Mustasaaren Lilla Tjärubådanin edustalla Iskmo Lillön länsipuolella, Vöyrin Storbådanilla ja Kokkolan edustalla Repskäretin itäpuolella. Runsaasti sinilevää havaittiin Kaskisten edustalla Sydbottenin rannikkoalueella. Rotarien sinileväseurannassa sinilevää havaittiin runsaasti Kaskinen-Siipyy havaintopisteellä Skatskärinlahdessa. Sisävesillä sinilevää havaittiin hieman Lappajärven Kivitipun rannassa, Kuortaneenjärvellä Länsirannan edustalla sekä Ähtärinjärven Ähtärinrannan koulun ja Suninsalmen havaintopaikoilla. Ähtärinjärvellä tehtiin lisäksi Ähtärin ympäristönsuojelutoimiston toimesta havainto vähäisestä sinileväesiintymästä Karvanlahdessa sekä runsaasta esiintymästä Ähtärinsalmessa. MyösKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon havaintopaikalla Halsuanjärvellä tehtiin havainto runsaasta sinileväesiintymästä.

Kansalaishavaintoja saatiin myös runsaasti. Merialueilla sinilevää havaittiin hieman Maalahdessa Rankelön ja Malastenarnan välisellä merialueella ja Fäliskäretin itäpuolella, MustasaarenSödra Vallgrundin eteläpuolella Gloppetin merialueella ja Iskmon edustalla Gingergrundin länsipuolella, Vöyrin Lövsundin edustalla sekä Kokkolan Laajalahden uimarannalla. Runsaasti sinilevää havaittiin Kristiinankaupungin Murgrundin pohjoispuolella ja Gåsgrundin luoteispuolella. Sisävesiltä saatiin kansalaishavainto runsaasta sinileväesiintymistä Evijärven Kettusaaren koillisrannalta ja Lappajärven Karvalan rannalta erittäin runsaasta sinileväesiintymästä.

Sinilevähavainnon voi ilmoittaa Järvi-meriwikin verkkopalveluun (www.järviwiki.fi) tai vesi.fi -karttapalveluun tai käyttämällä Havaintolähettiä. Sinilevähavainnoin voi ilmoittaa myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Viikon 33 aikana lämmennyt sää nosti pintavesien lämpötilaa vuodenaikaan nähden yli keskiarvon molemmissa Ympäristöhallinnon havaintopaikoissa Pohjanmaan alueella. Sekä Närpiön Hinjärvellä, että Lappajärven Halkosaaressa pintaveden lämpötilaksi mitattiin eilen 22 astetta. Rotarien seurantapaikalla Kaskinen-Siipyy Skatskärinlahdessa pintaveden lämpötilaksi mitattiin myös 22 astetta tiistaina.

Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelun satelliittikuvista pilvettömät kuvat ovat maanantailta, joissa sinilevälauttaa näkyy voimakkaimmin Maalahden Bergöfjärdenillä ja Gloppetin merialueella Vaasasta etelään. Sinileväesiintymät ovat usein kuitenkin paikallisia ja tuuli- ja sääolosuhteet voivat muuttaa tilanteen nopeasti. Lämmin sää kiihdyttää sinilevän kasvua.

Sinilevän tunnistaa yleensä sinertävän tai kellertävän vihreästä väristä, ja levä on rakenteeltaan hajoavaa. Sinilevä ei tartu tikkuun, jos sitä yrittää nostaa. Jos sinilevää ottaa lasiin ja antaa sen seistä siinä noin tunnin, nousee sinilevä veden pintaan. Leväepäilyn kohdatessa on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä sauna-, kastelu ja pesuvetenä tule käyttää. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä.