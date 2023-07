Sinilevähavaintojen määrä kääntyi laskuun Pirkanmaalla

Kuluvan viikon hieman viileämpi ja epävakaisempi sää on vähentänyt sinilevähavaintoja Pirkanmaalla edellisviikosta. Monella paikalla, jolla vielä viikko sitten tehtiin havaintoja pienistä määristä levää, ei tällä viikolla sinilevää enää näkynyt. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Sastamalan Houhajärveltä sekä Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemestä ja Tottijärveltä. Runsaasti sinilevää on tällä viikolla havaittu Kangasalan Kirkkojärvellä.

Asiantuntijoiden ylläpitämien havaintopaikkojen lisäksi sinilevästä kirjattiin yleisöhavaintoja tällä viikolla muun muassa Hurstinjärveltä Ruovedeltä, Hämeenkyrön Kirkkojärven Mahnalanselältä ja Mänttä-Vilppulan Iso-Riihisaaren rannalta Keurusselältä. Kaikki levätilanteesta kiinnostuneet kansalaiset voivat ilmoittaa levähavainnostaan Vesi.fi-karttapalvelussa tai JärviWikiin Havaintolähetin avulla. Kaikki ilmoitetut havainnot tulevat näkyviin molempiin palveluihin.

Viileämmät vedet ehkäisevät sinilevää

Pirkanmaan suurten järvien pintalämpötilat ovat nyt reilun asteen verran viileämpiä verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Lämpötila mitataan aamuisin klo 8 rannan läheisyydestä 20 cm:n syvyydestä.

Vaikka viileämmät kelit ja uimavedet saattavat harmittaa kesälomalaista, hillitsevät ne kuitenkin osaltaan sinileväkukintojen runsastumista. Lämpö edistää sinilevän kasvua. Levätilanteet voivat muuttua nopeastikin kesän mittaan, ja tyypillisesti Pirkanmaalla sinileväkukintoja havaitaan kaikista runsaimmin elokuun puolella.

Tarkkaile levätilannetta

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on silmin havaittavissa määrin sinilevää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä.

Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, pahoinvointia, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa perkaamisen päätteeksi pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen: puh. 0800 147 111 (palvelee 24 h/vrk).

