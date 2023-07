Sinileväkukintojen määrä kasvanut hieman Pirkanmaalla

Poutainen ja lämmin sää on ollut suotuisa sinileväkukintojen muodostumiselle aiempien viikkojen sateiden jälkeen. Sadevesien mukana vesistöihin on kulkeutunut ravinteita levien käyttöön.

Tällä viikolla vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Pyynikin, Rauhaniemen ja Elianderin uimarannoilla Tampereella, Herrasen uimarannalla Virroilla, Vanajavedellä Sääksmäen sillan havaintopaikalla Valkeakoskella, Nokialla Naarlahdella, Maatianlahdella ja Lehtiniemessä, Vesilahden kirkonkylällä Pyhäjärvellä sekä Sastamalan Liekovedellä. Runsaammin sinilevää on tällä viikolla havaittu Kangasalan Kirkkojärvellä.

Asiantuntijoiden ylläpitämien havaintopaikkojen lisäksi sinilevästä kirjattiin yleisöhavaintoja tällä viikolla muun muassa Roineen Tossanselältä, Mallasveden Kyäntäänniemeltä, Vanajaveden Kaarteenlahdelta, Kyrösjärven Humalahiedanlahdelta ja Pyhäjärven Lahdenpohjanlahdelta.

Kaikki levätilanteesta kiinnostuneet kansalaiset voivat ilmoittaa levähavainnostaan Vesi.fi-karttapalvelussa tai Jarviwiki.fi-sivustolla Havaintolähetin avulla. Kaikki ilmoitetut havainnot tulevat näkyviin molempiin palveluihin.

Pintavesien lämpötilat nousseet

Siinä missä vielä viime viikolla Pirkanmaan suurten järvien lämpötilat olivat hieman pitkän ajan keskiarvoa viileämpiä, ovat ne tällä viikolla nousseet kutakuinkin heinäkuun puolivälin tyypilliselle tasolle. Pintaveden lämpötila mitataan aamuisin klo 8 rannan läheisyydestä 20 cm:n syvyydestä.

Vältä leväpitoisen veden käyttöä

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on silmin havaittavissa määrin sinilevää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä.

Sinilevät voivat aiheuttaa muun muassa allergiareaktioita, pahoinvointia, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa perkaamisen päätteeksi pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä.

Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen: puh. 0800 147 111 (palvelee 24 h/vrk).

Lue lisää: