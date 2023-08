Sinilevät runsastuivat Pirkanmaalla - nyt leviä keskimääräistä enemmän

Viikolla 34 havaittiin sinilevää kahdeksalla järvellä Pirkanmaalla. Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvessä ja runsaasti Kangasalan Ukki-järvessä sekä Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemessä. Vähän sinilevää havaittiin Sastamalan Houhajärvessä ja Liekovedessä, Kangasalan Vesijärvessä, Lempäälässä Pyhäjärven Mäyriänrannassa sekä Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla.

Valtakunnallisten havaintopaikkojen lisäksi sinilevistä oli tällä viikolla kirjattu Järviwikiin yleisöhavaintoja Kuhmoisten Isojärvestä, Ylöjärven Mastosjärvestä, Virroilta Tarjanteelta sekä Vanajaveden Kuhanselältä.

Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä enemmän.

Haittana haju ja myrkyllisyys

Viime päivinä on uutisoitu järvien pahasta hajusta (mm. yle.fi).

Monet levät kuten kulta-, pii-, viher- ja sinilevät voivat hajotessaan aiheuttaa hajua. Sinilevien haju ei ole vaarallista, mutta mikäli leväesiintymät ovat erittäin runsaita, voivat ilmaan vapautuneet yhdisteet aiheuttaa esimerkiksi päänsärkyä.

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää, vettä ei saisi käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Vettä ei myöskään saisi käyttää löylyvetenä eikä vettä suositella käytettäväksi pesu- tai tiskivetenä eikä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun.

- Erityisesti lasten ja eläinten kanssa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Lapsia, koiria ja muita eläimiä ei pidä päästää rannalle eikä veteen, jossa on havaittu runsaasti levää. Koirat voivat saada myrkytykseen tarvittavan levämäärän myös nuollessaan turkkia uinnin jälkeen, kertoo ylitarkastaja Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Fakta: Sinilevän aiheuttamat oireet

Herkkyys sinilevien aiheuttamille oireille vaihtelee eri ihmisillä. Oireita voi tulla muutaman tunnin sisällä altistumisesta sinilevälle. Ohjeita oireiden hoitoon voi tarvittaessa kysyä terveydenhuollosta.

Erilaisia sinilevän aiheuttamia oireita voivat olla: iho-oireet, vatsaoireet (pahoinvointi, vatsakipu, ripuli ja oksentelu), flunssan kaltaiset oireet (nuha, päänsärky, silmien ärsytys ja kuume).

Lähde: THL (thl.fi)

Lisätietoa