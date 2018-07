Sinilevät runsastumassa Helsingin merialueilla

Uimaveden hygieeninen laatu on edelleen hyvä ja rannikon uimarannoilla sinilevää on edelleen vähän. Mustasaaren uimarannalla ja Suomenlinnan edustalla on havaittu sinileviä. Myös saariston merivesissä on havaittu sinilevien määrän kasvaneen viime viikkoon nähden.

Mustasaaren uimaranta. Kuva: Lotta Kivikoski

Helsingin uimarantojen vesinäytteet otettiin tällä viikolla Furuvikin, Hevossalmen, Kivinokan, Pikkukosken, Porvariskuninkaanpuiston ja Puotilan rannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Rannikon uimarannoilla ei havaittu sinilevää näytteenoton yhteydessä. Tällä viikolla uimaveden lämpötila vaihteli 11–19 asteen välillä. Lämpimintä oli Pikkukoskella ja viileintä Furuvikissä. Lisäksi näytteitä haettiin Helsingin edustan saarilta, Mustasaaresta, Pihlajasaaresta, Suomenlinnasta sekä Uunisaaresta. Myös saarten uimavesinäytteet olivat hygieeniseltä laadulta hyviä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat 12–14 asteen välillä. Sinileviä havaittiin näytteenoton yhteydessä hieman Suomenlinnan edustalla. Mustasaaren uimarannalla sinileviä havaittiin runsaasti ja veden pinnalla näkyi vihertäviä pintakukintoja. Sinilevien joukossa havaittiin lisäksi vähäisiä määriä Nodularia- suvun sinilevää, joka on Itämerellä yleisin myrkyllisiä kukintoja muodostava laji. Sinilevien myrkyt ovat pääasiassa maksa- ja hermomyrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa oireita mikäli sinileväpitoista vettä on nielty tai käytetty löylyvetenä. Uimisen jälkeen olisi hyvä käydä suihkussa ja vahtia etteivät lemmikkieläimet juo sinileväistä vettä. Runsaasti levää sisältävässä vedessä uimista tulee välttää.

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö seuraa yleisten uimarantojen veden laatua uimakauden 15.6.–31.8. ajan. Uimavesinäytteistä määritetään ulosteperäisten bakteerien määrä. Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla. Merialueiden sinilevämäärien odotetaan kasvavan Meriveden pintalämpötila Helsingin edustalla on noin 12–14 astetta. Näytteitä haettiin tällä viikolla Helsingin edustan saarilta, Seurasaarenselältä, Laajalahdelta, Vanhankaupunginselältä sekä Katajaluodolta. Lahtialueilla sinilevien määrä oli tällä viikolla vähäinen, eikä siinä ole tapahtunut muutosta viime viikkoon nähden. Ulommilla merialueilla sinilevien määrä vaikuttaisi olevan sen sijaan runsastumassa. Levät saattavat ajautua rannoille avomeren puoleisten tuulten sekä virtausten kuljettamina, ja nousta pintaan vedenpinnan tyyntyessä ja lämpötilan noustessa. Mihin Helsingin ja Turun kaupunkien tulisi satsata vesien ja Itämeren suojelussa tulevina vuosina? Helsinki ja Turku valmistelevat kolmatta yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2023. Nykyisen ohjelman viittä päämäärää tarkennetaan, ja kymmeniä uusia toimenpiteitä on valmisteilla. Uusia toimenpiteitä on suunnitteilla muun muassa liikenteen ja rakentamisen typpipäästöihin, teollisuuden riskienhallintaan, hiilineutraaliin vesiliikenteeseen sekä eroosion vähentämiseen. Vaikuta Itämeren suojeluun ja kerro kantasi suunniteltuihin päämääriin ja toimenpideteemoihin verkkokyselyssä. Kysely on auki 19.8.2018 asti: https://www.webropolsurveys.com/S/5A497C30409444CE.par Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla. www.hel.fi/uimavesi Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/ Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksia tarkastelemalla seuraavista lähteistä: - www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu) - meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

