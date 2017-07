Sinilevät runsastuneet Helsingin edustan merialueilla

26.7.2017 13:12 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Meriveden lämpötila on noussut tällä viikolla noin 15–16 asteeseen ja veden pinta on ollut heikon tuulen vuoksi monin paikoin tyyni. Tämä näkyy sinilevien määrän runsastumisena Helsingin edustan merialueilla sekä rannoilla. Vesinäytteitä on haettu Hietaniemen ja Munkkiniemen uimarannoilta sekä hieman ulommalta merialueelta Porvoon edustalta.

Näytteissä on havaittu runsaasti Dolichospermum-suvun sinilevää. Dolichospermum-suvun sinilevät ovat yleisiä makeissa vesissä ympäri maailman, mutta niitä esiintyy myös murtovedessä. Murtovedessä esiintyvien kantojen on pääosin todettu olevan sellaisia, jotka eivät tuota myrkkyä. Makeassa vedessä näiden sinilevien on todettu tuottavan hermomyrkkyjä. Sinilevien runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden korkea ravinnepitoisuus, lisääntynyt valon määrä sekä veden kohonnut lämpötila. Tyyni sää nostaa vedessä keijuvat solut pintakerrokseen, jolloin muodostuu niin kutsuttu leväkukinta.

Sinileviä on useita eri lajeja, joista osa muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Itämerellä ja Suomenlahdella yleisin myrkyllisiä kukintoja muodostava laji, Nodularia spumigena, viihtyy avomerioloissa. Tänä kesänä Helsingin edustan näytteissä on havaittu toistaiseksi vain pieniä määriä Nodularia-rihmoja. Sinilevien myrkyt ovat pääasiassa maksa- ja hermomyrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa oireita mikäli sinileväpitoista vettä on nielty tai käytetty löylyvetenä. Uimisen jälkeen olisi hyvä käydä suihkussa ja vahtia etteivät lemmikkieläimet juo sinileväistä vettä. Runsaasti levää sisältävässä vedessä uimista tulee välttää.

Helppo konsti määrittää onko vedessä olevat hiput sinilevää, on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin. Jos veden pinnalle nousee vihreitä hippuja noin tunnin kuluessa, on vedessä todennäköisesti sinilevää. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä. Mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisimmin joko siitepölyä tai jotain muuta levää.

Helsingin kaupunki seuraa leväkukinnan kehittymistä ja tiedottaa aiheesta uudestaan loppuviikosta.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.