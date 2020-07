Sinilevätilanne rauhallinen Helsingin uimarannoilla ja ulompana merellä

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla itäisen Helsingin suurilta uimarannoilta. Marjaniemen, Rastilan sekä Iso Kallahden rantojen veden mikrobiologinen laatu oli heikentynyt vedessä havaittujen bakteerien vuoksi, ja rannoilta otettiin uusintanäytteet. Marjaniemen uusintanäyte oli hyvänlaatuinen. Rastilan ja Iso Kallahden uusintanäytteet valmistuvat ensi viikon alussa. Kohonneet bakteeripitoisuudet johtuvat todennäköisesti viime aikojen runsaista sateista, jotka ovat huuhtoneet epäpuhtauksia maalta uimaveteen. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimarannoilla veden lämpötila on hieman laskenut viime viikosta tuulisten ja viileiden säiden vuoksi. Veden lämpötila vaihteli tutkituilla rannoilla pääosin 17-19 asteen välillä. Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen Helsingin uimarannoilla. Sinilevää ei havaittu näytteenoton yhteydessä millään rannalla.

Merivedet viilenneet Helsingin edustalla

Meriveden pintalämpötila on laskenut viime viikosta. Lämpötila on Helsingin edustalla noin 13-17 astetta. Se on tippunut vuodenaikaan nähden lähes tavanomaiselle tasolle, kun taas alkukesästä lämpötila oli tavallista korkeammalla.

Tällä viikolla Helsingin edustan merialueelta otetuissa kasviplanktonnäytteissä havaittiin sinilevää hyvin vähäisiä määriä. Tuulisena jatkunut sää on pitänyt sinilevät sekoittuneena vesipatsaaseen eikä laajoja sinilevän pintakukintoja ole päässyt muodostumaan. Pilvisyys ja laskeneet lämpötilat ehkäisevät osittain sinilevien runsastumisen.

Sinilevätilanne voi muuttua nopeasti tuuli- ja lämpötilaolosuhteiden muuttuessa. Tuulisen ja pilvisen sään jatkuessa laajojen sinilevän pintakukintojen muodostuminen on kuitenkin lähipäivinä epätodennäköistä.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta.

