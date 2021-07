Sinilevätilanne viimeviikon kaltainen, Saaristomerellä levähavaintoja eniten (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Merialueilla sinilevää on havaittu eniten välisaaristossa. Kemiönsaaren eteläisellä merialueella on myös havaittu paikoin runsaasti sinilevää. Sisävesialueilla tilanne on pysynyt rauhallisena.

Merialueilla sinilevää on havaittu runsaimmin Korppoon, Nauvon, Houtskarin ja Iniön alueella. Kemiönsaareen eteläpuolella levää on havaittu Hiittisten ja Rosalan alueella. Selkämerellä, Pyhärannan edustalla sinilevää on havaittu viime viikkojen tapaan. Paikka paikoin tuulinen sää on sekoittanut vesiä, jolloin sinilevä on saattanut olla sekoittuneena vedessä. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä muihin havaintoihin. Satelliittihavainnot ovat samansuuntaisia. Tuorein pilvetön satelliittikuvia on viime sunnuntailta, jolloin sinilevää oli runsaimmin Korppoon ja Houtskarin välisellä merialueella. Sisävesialueilla tilanne on pysynyt rauhallisena. Vaikkakin järvet ovat poikkeuksellisen lämpimiä, niin kuluvalla viikolla sinilevää ei juurikaan havaittu ELY-keskuksen ja Rotarien vakioseurantapaikoilla. Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi > Havainnot Levähavainnoista ilmoittaminen Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530). Linkkejä: Levätilanne (Ely-keskus.fi)

Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi) Lisätietoja: Harjoittelija Leevi Ahonen, puh 0295 022 530 Johtava asiantuntija Janne Suomela, puh. 0295 022 947

