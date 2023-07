Sinilevätilanteessa ei suuria muutoksia Pohjalaismaakunnissa

Sisävesialueilla valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla pisteillä on havaittu hieman sinilevää Ähtärin Peränteen venevalkamalla, Ähtärinjärven Suninsalmella, Ähtärinrannan koululla ja Kannuslahdella.

Merialueilla Suomen ympäristökeskuksen Tarkka+ -palvelun satelliittikuvista torstaina 28.6 on mahdollisesti havaittu sinilevää noin 5 kilometriä rannikosta Korsnäsin korkeudella avomerialueilla. Tuulinen ja sateinen sää on saattanut sekoittaa tämän sinilevän jo syvempiin vesikerroksiin. Vesi.fi-karttapalvelun kautta tulleissa kansalaishavainnoissa on ollut hieman sinilevää Pietarsaaren edustalla Kåtaflaganilla.

Sinilevien esiintyminen on usein paikallista ja sinilevää voi esiintyä myös muilla kuin yllä mainituilla alueilla. Sinieväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana ja tilanne voi vaihdella nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa.

Sinilevät viihtyvät erityisesti ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Ennen veteen kastautumista tai ennen veden käyttöä vettä kannattaa tarkastella mahdollisten sinileväesiintymien varalta. Runsaasti sinilevää sisältävän veden käyttöä eikä siinä uimista suositella. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia.

Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.