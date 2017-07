Sininauhaliitto vuokraa Skatan tilan - maatilalle tulee luontoavusteisen toiminnan keskus

4.7.2017 07:42 | Sininauhaliitto

Sininauhaliitto ja Helsingin kaupunki ovat solmineet vuokrasopimuksen Skatan tilasta. Vuosaaressa sijaitsevalle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle maatilalle tulee luontoavusteista toimintaa syyskuun alusta lähtien.

- Skatan tilasta tulee oppimiskeskus luontoavusteisen toiminnan ohjaajille ja vapaaehtoisille sekä luontopainotteisten tapahtumien paikka järjestöille, kehittäjä Tuomo Salovuori kertoo.

Tulevaisuudessa tilalla viljellään hyöty- ja koristekasveja ja kehitetään eläinavusteista toimintaa. Koska Skatan tila sijaitsee vain 100 metrin päässä merenrannasta, on siellä hyvät mahdollisuudet myös kuntouttavaan kalastustoimintaan.



- Olemme jo pitkään etsineet toiminnallemme sellaista tilaa, missä mahdollisuudet luontoavusteiseen kuntouttavaan toimintaan ovat käden ulottuvilla. Toimistosta käsin työskentelyllä on rajansa - ei merenkulkuakaan opeteta ammeesta käsin.

Salovuori työskentelee Sininauhaliiton Vihreä veräjä - hyvinvointia luonnosta -hankkeessa, joka on kehittänyt sosiaali- ja terveysjärjestöjen green care -toimintaa vuodesta 2011 lähtien. Vihreän Veräjän ydinajatus on, että luontoyhteys kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä. Asiakkaat ovat muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja lastensuojelujärjestöissä toimivia ryhmiä.

Helsingin kaupunki on edellyttänyt jo aiemmilta vuokralaisilta, että ne pitävät huolta maatilan kunnostuksesta.



- Olemme sopineet mielenterveyskuntoutujien klubitalojen kanssa kuntouttavasta työtoiminnasta. Tämä ei oikeastaan ole uutta, sillä olemme tehneet klubitalojen kanssa yhteistyötä jo muutaman vuoden yksityisellä maatilalla, hyvällä menestyksellä, Salovuori kertoo.

Vaikka Vihreä Veräjä työskentelee ensisijaisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa, on Skatalla jatkossa myös muille avoimia tapahtumia. Toimintaa on tarkoitus suunnitella yhteistyössä kaupungin ja paikallisten asukasyhdistysten kanssa.



- Skatan tila on keidas Helsingissä. Uskon, että siellä on tulevaisuudessa kotieläinpiha, joka on auki myös ympäristön asukkaille.