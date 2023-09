Sinituote laajensi valikoimaansa ulkotyövälineisiin – laadukkaat haravat jo saatavilla

Sinituote tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista siivousvälineistään. Viime vuosina kiertotalouden ja kestävän kulutuksen puolesta puhuva yritys on laajentanut valikoimaansa yhä rohkeammin ja tehnyt uusia aluevaltauksia. Edellisvuonna Sinituote toi markkinoille aivan uudenlaiset puhdistusainetabletit. Siitä saakka puhdistusaineiden valikoima on kasvanut Sinituotteella merkittävästi.

Uusia haravia on kaksi eri kokoista. Lisäksi molempiin on saatavilla vaihtolapa. Haravat on suunniteltu ja valmistettu Suomessa Sinituotteen omalla, hiilineutraalilla tehtaalla Kokemäellä. Haravien varsi on alumiinia ja lapa kestävää PBT-materiaalia.

– Meillä Sinituotteella on jo aiemmin ollut laaja valikoima ulkoharjoja, joten haravat olivat luonteva ja tarpeellinen lisä ulkosiivousvälineiden valikoimaan. Toiveita haravista ja muistakin ulkotyövälineistä on kuultu myös kuluttajilta, kertoo Sinituotteen markkinointipäällikkö Marika Saarinummi.

– Tuotekehityksessämme pyritään ottamaan asiakkaidemme tarpeet ja toiveet huomioon aina. Olemmekin saaneet jo nyt positiivista palautetta haravista esimerkiksi kaupoilta ja niitä on otettu useiden eri ketjujen valikoimiin.



