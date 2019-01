Sipuleista makua ja terveyttä

Kun ruokaan halutaan täyteläistä makua, siihen silputaan sipulia. Sipuli kestää pitkää hauduttamista, se toimii pikaisesti kypsennettävissä ruuissa ja aivan raakanakin sipulia syödään. Jokaiseen tarkoitukseen löytyy sipuliperheestä osuvin valinta. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että sipulit ovat terveellisiä. Sipuleita on tutustuttavaksi monenlaisia, Suomessa viljeltyinä toista kymmentä erilaista. Viikko 4 on nimetty Sipuliviikoksi (21.–27.1.2019).

Sipuli sopii moneen

Suomalaiseen ruokakulttuuriin sipuli on kuulunut vuosisatojen ajan. Sitä on viljelty jo viikinkiaikaan, 800–1000-luvuilla. Sipulia on totuttu käyttämään niin kala- kuin liharuokiinkin, kasvisten kanssa, kastikkeisiin ja marinadeihin. Sipulipihvit, sipulikeitto, sipulipiirakka ja blinit sipulin ja mädin kanssa nautittuina saavat veden kielelle. Sipuli tuoksuu ja maistuu niin burgerin välissä, salaatissa, thairuoassa ja kebabeissa.

Maun salaisuus umamissa

Sipulin makuvaikuttajana toimii umami, joka korostaa ruuan makua miellyttävällä, täyteläisellä tavalla. Maku on sipulissa rikkiyhdisteitä sisältävinä, aromaattisina öljyinä. Juuri näitä vapautuu jo pilkkomisvaiheessa jonkin verran, ja ne itkettävät monia. Ruuasta aromaattiset rikkiyhdisteet tekevät maistuvan.

Sipuli sisältää antioksidantteja

Sipuli avaa tukkoista hengitystä ja helpottaa flunssaista oloa. Sipulin tehokkain antioksidantti, kversetiini ehkäisee virusten ja bakteerien hyökkäyksiltä. Lisäksi sipulin suojaravintoaineet ja flavonoidit osana monipuolista ja kasvispainotteista ruokavaliota alentavat kolesterolitasoa, vahvistavat immuunijärjestelmää ja auttavat osaltaan ehkäisemään sydän- ja verisuonitautien ja sydänsairauksien syntymistä.

Marinoituna ja kuullotettuna

Raaka sipuli maistuu kirpeältä ja terävältä. Sipuliviipaleet kannattaa marinoida salaattiin, jolloin sipulin rakenne ja maku pehmenee. Hienonnettuna raaka sipuli toki kuuluu sellaisenaan mätitarjoiluun, mutta jos maku on liian voimakas, sipulisilppu kannattaa huuhdella ja valuttaa siivilässä. Marinoidut punasipuliviipaleet ovat kaunista herkkua. Kreikkalaiseen salaattiin, tomaatti- tai appelsiiniviipaleiden kaveriksi valitaan miedonmakuista sipulia.

Kuullotettuna, voissa rauhallisesti paistettuna kipakkakin sipuli leppyy ja lauhtuu suorastaan makeaksi. Sitä on kätevää lisätä mureketaikinaan, erilaisiin täytteisiin ja muihin ruokiin, joihin sipulin halutaan sulautuvan sointuvasti. Esimerkiksi maksaleikkeen päälle lisättävän kuullotetun sipulin maun voi vielä pyöristää ripauksella sokeria.

Pikapaistettuna ja haudutettuna

Vokkiruokiin riittää, että sipulisuikaleet paistetaan vain pikaisesti. Tavallisen keltaisen sipulin sijaan voi valita purjoa, kevätsipulia tai salaattisipulia. Valkosipuli kuuluu vokkiruokiin usein, samaan tapaan kuin tuore inkivääri tai kurkuma. Keitossa, padoissa, uunivuoissa ja liemissä sipulit hautuvat kuin itsekseen. Sipuli voi olla myös pääraaka-aine, kuten sipulikeitossa.

Sipuli sopii lähes kaikkiin pääruokiin, kun valitaan kelta- tai punasipulia, salotti- tai valkosipulia. Purjo ja salaatti- tai kevätsipuli ovat loistovalintoja muna-, pekoni-, palvikinkku- ja kalaruokiin. Yrteistä varsinkin timjami on hyvä pari sipulille, muista kasviksista etenkin tomaatti ja sienet.

Lisätietoja:

Reseptit: Pirjo Toikkanen