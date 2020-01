Sipuli kuuluu joka keittiöön

Hyvää ruokaa ei synny ilman sipulia. Tätä mieltä ovat huippukokitkin. Monia ylistyspuheita sipulille on pidetty, mutta varmaa on ainakin se, että sipuli sopii todella moneen ruokaan, ja sipuleita on monia erilaisia vaihtoehtoja. Sipuli voi olla maun piristäjä tai ruuan raikkauden ja makeuden korostaja. Sipuli saa makuihin syvyyttä ja se tukee ruuan muiden ainesten makuja. Sipulissa on kerroksellisuutta ja ripaus mystiikkaa. Muodoltaan kaikki sipulit ovat kauniita.

Valitse sipulia vaihdellen Kelta- eli kepasipuli on se kaikkein tutuin ja eniten käytetty sipuli suomalaisille. Myös valkosipulista pitävät useimmat, ja punasipuli tuo jo ulkonäöllään vaihtelua. Purjo maistuu hienostuneen erilaiselta ja ruohosipuli sopii lähes kaikkeen. Salottisipuli ja vanhanajan ryvässipuli kuuluvat sipuleiden aateliin. Salaatteihin voidaan valita hopeasipulia ja täytettäväksi jättisipuleita. Kevätsipuli ja kiinansipuli ovat tulleet tutuiksi aasialaisruokien ansiosta. Pieniä helmi- ja hillosipuleita sopii käyttää piristeeksi. Sipuleista makua ja terveysvaikutuksia Sipuleiden maun salaisuus ovat rikkiyhdisteitä sisältävät aromaattiset öljyt. Jonkin verran näitä sulfidipitoisia aineita vapautuu jo sipulia pilkottaessa, minkä takia jotkut joutuvat kyynelehtimään. Kun käyttää terävää veistä, tämä haitta vähenee ratkaisevasti. Sipulin aromaattisuus puolestaan tulee sen sisältämästä umamista. Juuri umami on se maku, joka tukee ruuan muita makuja. Umami on yksi viidestä perusmausta. Vanhastaan on tuttua, että sipuli avaa hengitysteitä ja helpottaa siten flunssaista oloa. Sipuli sisältää antioksidantteja, etenkin kversetiiniä, jonka uskotaan suojaavan virusten ja bakteereiden hyökkäyksiltä. Kaiken kaikkiaan sipuli osana monipuolista, kasvispainotteista ruokavaliota alentaa osaltaan veren kolesterolitasoa, vahvistaa immuunijärjestelmää ja auttaa sydän- ja verisuoni- sekä syöpäsairauksien ennaltaehkäisyssä. Raakana, marinoituna, kuullotettuna, haudutettuna Blinikautena hienonnettu kelta- tai punasipuli kuuluu blinien lisäkkeisiin. Jos maku tuntuu liian voimakkaalta, sipulisilpun voi huuhtaista siivilässä kylmässä vedessä. Muutoin sipulit kannattaa esimerkiksi salaatteihin marinoida. Kelta- ja punasipuli sopivat marinoitaviksi parhaiten, myös miedot salaatti- ja hopeasipulit. Marinadi tehdään tutulla 1:2:3 -kaavalla eli yksi osa väkiviinaetikkaa, kaksi osaa sokeria ja kolme osaa vettä. Kaada liemi lämpimänä sipuleille ja jäähdytä. Sipulin kuullottamisessa on tärkeää, että malttaa sekoitella ja pitää lämmön riittävän alhaisena, ettei sipuli ala ruskistua. Se vain pehmenee raukeaksi. Maku leppyy samalla suorastaan makeaksi. Makeutta voi myös korostaa ripauksella sokeria, kun kuullottaa sipulirenkaita vaikkapa maksaleikkeen päälle. Sipulin hauduttaminen on tuttua, kun tehdään liemiä, keittoja tai pataruokia. Valtakunnallista sipuliviikkoa vietetään perinteiseen tapaan viikolla 4 (20.–26.1. 2020). Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Mika Virtanen, MTK ry, 0400 544728. Kokeillut ruokaohjeet: Purjo-perunasosekeitto

