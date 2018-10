Sisäisen lapsen kohtaaminen antaa lohtua vaikeina aikoina

Hylätyksi tulleen sisäisen lapsen hyväksyvästä kohtaamisesta avautuu uusi elämä.

Sosiologityttären ja lääkäri-isän yhteinen uutuuskirja Sisäisen orvon viisaus – kuinka löydän kotiin tarkastelee hylätyn sisäisen lapsen kokemuksen merkitystä kokonaisvaltaisesti ja moni alaisesti ihmislajin ja yksilön historian, kehon, mielen sekä sosiaalisten suhteiden näkökulmista. Se avaa yleisimpiä tiedostamattomia toimintamallejamme eli onnenohjelmia, joiden avulla ihminen alitajuisesti tavoittelee turvallisuutta, hyväksyntää ja rakkautta.

Sisäisen orvon viisaus on ajattelutapa, jossa torjutun itsen sallitaan nousevan esiin ja hedelmöittävän aiempaa syvempää ymmärrystä ja uusiutumista. Hyväksyvä läsnäolo elämän eri sykleissä auttaa kohtaamaan rankkoja vaiheita, joista uusi syntyy. Kirjan taustalla on tietoa, tutkimusta sekä uupuneiden hoitamisesta, terapiatyöstä ja lukuisista retriiteistä nousevaa näkemystä. Kirjan harjoitukset auttavat lukijaa kohtaamaan kipeitä torjuttuja itsen osia inhimillisesti ja myötätuntoisesti ja luomaan aiempaa toimivampia toimintamalleja.



Kaisa Kuurne on sosiologi ja sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, joka on tutkinut elämän murtumia ja kuulumisen kysymystä. Hän opiskelee arkkityyppistä psykologiaa Clarissa Pinkola-Estésin (Naiset, jotka juoksevat susien kanssa) oppilaana ja ohjaa yksilöitä ja ryhmiä rohkeaan uusiutumiseen. Hän on joogaopettaja ja opiskelee joogaterapiaa. Kuurnelta on julkaistu myös Villinainen – muistikirja (Basam Books, 2017).

Simo Kuurne on erikoislääkäri ja terapeutti, joka on vuosikymmenien ajan hoitanut stressistä ja elämänkriiseistä kärsiviä ihmisiä uusiutuvaan läsnäoloon. Hän on kehittänyt ja vetänyt dialogisia ja toiminnallisia hiljaisuuden retriittejä sekä toiminut mentorina lukuisissa kasvuprosesseissa yksilöille ja yhteisöille.



