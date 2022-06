Sisäministeri Mikkonen: Helpotamme turvapaikan saaneiden perheenyhdistämistä

Mikkonen korostaa, että aiempi vaatimus riittävästä toimeentulosta on tehnyt monille perheenyhdistämisestä erittäin haasteellista ja tähän on haluttu tehdä muutos.

“Vaatimus riittävästä toimeentulosta lisättiin ulkomaalaislakiin vuonna 2016. Se teki perheen yhdistämisestä monissa tapauksissa kohtuuttoman vaikeaa. Siksi esitämme, että turvatun toimeentulon vaatimus, niin kutsuttu toimeentuloedellytys, poistetaan Suomesta kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäseniltä. Alaikäisten vanhemmat ja sisarukset voisivat siis jatkossa saada Suomesta oleskeluluvan ilman turvatun toimeentulon edellytystä.”

Mikkonen katsoo, että muutos on erityisesti lasten etu.

“Uudistuksen tavoitteena on, että nykyistä useammin kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saava lapsi voisi elää perheensä kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus omaan perheeseen. Nopea perheenyhdistäminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaa. Se edistää Suomeen saapuvien kotoutumista ja säästää tutkitusti sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa”.

Hän painottaa, että oleskeluluvan edellytykset eivät muutu.

“Muutos koskisi niin kutsuttuja vanhoja perheitä eli heitä, jotka ovat muodostaneet perheen jo ennen saapumistaan Suomeen. Toimeentulovaatimuksen poistaminen ei muuttaisi muita oleskeluluvan edellytyksiä.”