Sisätilojen kohdennetut kokoontumisrajoitukset Etelä-ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueelle

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut 18.10.2021 lähtien epidemian leviämisvaiheessa. Lokakuussa todettiin yhteensä 579 koronatartuntaa, mikä on kuukausikohtainen ennätys koko pandemia-aikana. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 131.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut 13.10.2021 lähtien epidemian leviämisvaiheessa. Lokakuussa todettiin yhteensä 354 koronatartuntaa, mikä on kuukausikohtainen ennätys koko pandemia-aikana. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 319.

Tartuntamäärät jatkuvat molemmilla alueilla korkeina huolimatta voimassa olevista suosituksista, tartuntatautilain 58 c §:n mukaisista toimenpiteistä ja valtioneuvoston asettamista leviämisvaiheen ravintolarajoituksista. Uusia tartuntoja on havaittu lähes kaikissa alueen kunnissa. Molemmat sairaanhoitopiirit ovat lausunnoissaan puoltaneet kokoontumisrajoitusten asettamista koko sairaanhoitopiirin alueelle.

Rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Sisätiloja koskeva kokoontumisrajoitus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tänään tekemällään päätöksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella (pl. Reisjärvi) kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai

2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Määräys on voimassa kolme viikkoa ajalla 15.11.–5.12.2021.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Lisätietoja:

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräykset (avi.fi: yleistiedoksiannot)

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Soiten koronasivusto

Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille: p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi

Medialle:

aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen, p. 0295 018 786

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582