Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle (pl. Reisjärvi) tulevat voimaan 31.12.2021

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut 8.10.2021 lähtien epidemian leviämisvaiheessa (15.11.2021 alkaen leviämisalue). Keski-Pohjanmaan alueellinen Covid 19 viranomaisyhteistyöryhmä totesi kokouksessaan 22.12.2021 leviämisalueen kriteerien edelleen täyttyvän. Aluehallintovirasto on 3.12.2021 määrännyt sisätilojen kohdennetun kokoontumisrajoituksen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle (pl. Reisjärvi).

Tartuntamäärät jatkuvat sairaanhoitopiirin alueella kasvuaan huolimatta voimassa olevista suosituksista, tartuntatautilain 58 c §:n mukaisista toimenpiteistä, voimassa olevasta tartuntatautilain 58 §:n mukaisesta kokoontumisrajoituksesta ja valtioneuvoston asettamista ravintolarajoituksista. Koronataudin ilmaantuvuus on alueella kaksinkertaistunut lyhyellä ajalla, ja sairaalakuormituksen kasvu erityisesti teho-osastolla on edennyt kriittiselle tasolle. Keski-Pohjanmaan alueellinen Covid 19 viranomaisyhteistyöryhmä ehdotti kokouksessaan 22.12.2021 aluehallintovirastolle alueellisen kokoontumisrajoituksen tiukentamista siten, että rajoitus kohdentuisi aiempaa kattavammin sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin.

Päätöksessä on huomioitu myös valtakunnallinen epidemiatilanne ja sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.2021 antama ohjauskirje rajoitusten kohdentamisesta aiempaa laajemmin. Aluehallintoviraston rajoituksilla halutaan suojata väestön terveyttä ja hyvinvointia, turvata terveydenhuollon kantokyky sekä tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassin käytössä tulee huomioida mahdolliset muutokset asetuksissa, joissa koronapassin käytöstä säädetään. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä voidaan rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Sisätiloja koskeva uusi kokoontumisrajoitus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tänään tekemällään päätöksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla seuraavat tilaisuudet ajalla 31.12.2021 – 30.1.2022:

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla (pl. Reisjärvi) kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Tällä päätöksellä kumotaan 3.12.2021 annettu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueita (pl. Reisjärvi) koskeva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla antama päätös ajalta 31.12.2021 – 5.1.2022 (LSSAVI/18865/2021).

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Lisätietoja:

