Sisustajan unelmia design Jukka Rintala

7.7.2017 08:00 | Visit Naantali

Jukka Rintalan Naantalin kesänäyttely Kesän kimallus on tulvillaan silmäniloa, kauneutta ja ideoita sisustajille. Rintala tunnetaan parhaiten muotitaiteilijana, mutta hän on yhtä hyvin kuvataiteilija, akvarellisti, muotipiirrosten tekijä ja tekstiilitaiteilija. Luonto on hänelle suuri inspiraation lähde. Luonto heijastuu hänen tauluissaan ja tekstiileissään herkissä viivoissa, kun taas hänen vahva viivansa tulee usein esiin elämää ja ihmisiä esittävissä tauluissa.

Jukka Rintalan Korento -maalaus ja venäläinen seinäpöytä

Kesän kimallus –näyttely on ehjä sisustuskokonaisuus, jossa taulut, uniikkipuvut, tekstiilit ja kukkasommittelut liittyvät hienostuneesti toisiinsa. Jukka Rintala on valinnut taulujen ja pukujen rinnalle entisajan ja nykypäivän designhuonekaluja ja esineitä, jotka ovat vuoropuhelussa keskenään. Ja näinhän sisustuksissa tuleekin olla. Ilman harmoniaa ja rytmiä ei synny toimivaa sisustusta. Esimerkiksi tummanpuhuvan, motiiviltaan ja olemukseltaan pelkistetyn kukkamaalauksen jalodahliat yhteydessä on Gunnel Nymanin Bomanille 30-luvulla suunnittelema uniikkilipasto. Yhdessä ne luovat rauhallisen ja pelkistetyn kokonaisuuden. Toisena esimerkkinä mainittakoon Rintalan elegantti, kepeähkö kullan ja valkoisen sävyinen maalaus Korento, joka on yhdistetty venäläiseen mahonkiseen seinäpöytään. Naantalin Wanha Raatihuone antaa näyttelylle tunnelmalliset raamit. Hienon lisän tuovat jokaisen näyttelyhuoneen ikkunaan ripustetut, Jukka Rintalan suunnittelemat läpikuultavat pellavaverhot, joiden ylä- ja alaosissa on boordimainen Dolce vita –kuosi. Näyttelyn on suunnitellut visualisti Matti Vaskelainen. Jukka Rintalan Kesän kimallus –näyttely ja Fashion shop 30.6.-31.7.2017 Naantalin Wanha Raatihuone, Mannerheiminkatu 14. Avoinna päivisin klo 11-19. Lisätietoja Jukka Rintala puh. 040 541 1293, jukka.rintala@jukkarintala.fi