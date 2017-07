Sitra hämtar med sig konst till Björneborgs torg och kommenterar diskussionerna på SuomiAreena med framtidsglasögon på

7.7.2017 10:24 | Sitra

Jubileumsåret till ära erbjuder framtidshuset Sitra mycket omfattande insikter i framtidsdiskussioner och -åtgärder på SuomiAreena i Björneborg. Konstnärinnan Kaisa Salmis samhällskonst 405.6 väcker tankar på Björneborgs torg och Sitra presenterar framtidsutsikter under sammanlagt 25 olika tillfällen under veckan. Inom ramen för temat Framtiden skapas tillsammans diskuterar tiotals experter från Sitra centrala frågor för Finlands framtid.

Sajten sitra.fi är framtidsmediet för SuomiAreena som samlar framtidshusets synpunkter från diskussionerna i och kring Björneborg. Under hela veckan uppdateras sajten med Sitras framtidsexperters iakttagelser och kommentarer från SuomiAreena. Dessutom publicerar vi dagligen korta videointervjuer där vi går in på dagens åtgärder för att skapa en mer hållbar framtid.

Vid sidan om traditionella paneldiskussioner hämtar Sitra andra sätt att väcka den samhälleliga dialogen till Björneborg; förutom samhällskonstverket samlar Sitra bl.a. ungdomar från Björneborg för att spela framtidsspelet Tivoli Utopia tillsammans med riksdagsledamöter och Sitras experter. Framtidsspelet spelas på Kulturhuset Annis (Annankatu 6) på tisdagen kl. 10–16.

Konstnärinnan Kaisa Salmis konstverk 405.6, som reser sig på Björneborgs torg är en begagnad curlinghall som omsluter en mysig och lugn värld där man kan ladda sina batterier och ställa in sig för morgondagens värld. Besökarna kan om de så vill lämna ett spår efter sig genom att skriva eller rita. Verkets namn hänför sig till koldioxidhalten i atmosfären vars symboliska gräns på 400 miljondelar inte längre kan nås under vår livstid. Olika tankar som fötts under veckan skapar en dialog som Kaisa Salmi tolkar i publikdiskussionen fredagen 14 juli kl. 11.

Sitras morgonkaffe God morgondag, Finland! startar dagen på SuomiAreena. Den milda frukoststämningen i Fazers Pop Up-café (Yrjönkatu 12) kombineras med ett program som kör igång hjärnan varje morgon på SuomiAreena kl. 8–9.45. På måndagen diskuteras mat, på tisdagen funderar man över valfriheten och på onsdagen morgondagens utbildning, på torsdagen blir det hett om öronen med frågesport kring den cirkulära ekonomin och på fredagen går vi in på förutsägelse.

Kompisroboten Pepper är anträffbar på Björneborgs torg på måndag och tisdag då Sitra och Heureka presenterar Sju systrar från framtiden, som under året turnerar på sju orter. Publiken får delta i att skapa huvudpersonerna i utställningen, som öppnas i november i Heureka, samt diskutera med kompisroboten Pepper. Vill du intervjua roboten för din media? Pepper kan svara på de kvistigaste frågorna om framtiden, robotliknande eller vad som helst. Frågor till roboten kan skickas på förhand till Jussi Kahlos, som producerar utställningen i Heureka: jussi.kahlos@heureka.fi.

Sitras program på SuomiAreena samt live-uppföljningen och videor finns på adressen http://sitra.fi/suomiareena.

