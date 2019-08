Sitran hallitus ei ole tehnyt esitystä seuraavasta yliasiamiehestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on rohkea tulevaisuustalo, ennakointityön edelläkävijä ja riippumaton muutoksen ajuri, jolla on laajat yhteiskunnalliset verkostot. Suomen mittakaavassa Sitran asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat ainutlaatuisia. Työn tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus, joka syntyy tiiviissä yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Sitra on julkisena omarahoitteisena organisaationa muutoksentekijä, jonka kokeiluissa ja hankkeissa yhdistyvät uusin tieto ja osaaminen sekä vastuullinen tuloksellisuus. Sitra on eduskunnan alainen rahasto, jonka hallintoneuvosto on eduskunnan pankkivaltuusto. Katso tarkemmin www.sitra.fi ja Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (24.8.1990/717).