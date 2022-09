Sivistyksen Suunta -palkinto tänä vuonna Kuntaliiton sivistys- ja hyvinvointiyksikön johtaja Terhi Päivärinnalle

- Halusimme palkita Terhin tämän pitkän sivistyksen puolesta tehdyn työn vuoksi. Hän on työskennellyt sivistystoimen näköalapaikalla ja tehnyt pitkän yli 30-vuotisen uran sivistystoimen hyväksi, toteaa Opsia Ry:n puheenjohtaja Matti Hursti.

- Onkin helppo todeta, että Terhi Päivärinnan rooli valtakunnallisena sivistyksen suunnannäyttäjänä on ollut vahva ja palkinto on ansaittu, Matti Hursti jatkaa.

- Terhi on kuntakentällä laajasti tunnettu ja luotettu sivistystoimen asiantuntija ja kehittäjä. Hän on arvostettu vaikuttaja valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa.Terhillä on taito sekä kuunnella ja keskustella ja hänen toimintatapansa on vuorovaikutteinen, summaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Yhteistyö ja vuorovaikutus avainasemassa pitkän uran taustalla

Terhi Päivärinta on tehnyt pitkän uran sivistyksen parissa. Hän valmistui kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1990. Sen jälkeen hän on työskennellyt sivistyspalvelujen eri tehtävissä monipuolisesti. Mm. vuosien ajan luokanopettajana, koulutoimen johtajana, kaupungin organisaatiouudistuksen projektipäällikkönä sekä päivähoito- ja koulutusviraston päällikkönä.

Pietarsaaressa hän ehti työskennellä lyhyesti myös sivistysjohtajana ennen siirtymistään Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän johtajaksi ja myöhemmin Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallintojohtajaksi. Tästä tehtävästä Terhi siirtyi 2014 Suomen Kuntaliittoon opetus- ja kulttuuriyksikön johtajaksi ja viime vuoden alusta lukien hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajaksi.

- Olen erittäin iloinen ja otettu. Arvostan tätä palkintoa todella paljon ja otan sen nöyrästi vastaan. Minulla on toki pitkä kokemus sivistyspuolen johtajana, mutta yksin en olisi voinut saada näitä asioita aikaan, Terhi Päivärinta toteaa.

- Siinä missä Kuntaliiton asiantuntemus on tärkeää, ei tätä työtä olisi voinut tehdä näin hyvin ilman vahvaa kontaktia kuntakentälle. Vuorovaikutuksen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa, Päivärinta jatkaa.

Kuntaliitto ja Opsia palkitsevat vuosittain kunta-alan toimijan, joka on vaikuttanut kuntien sivistystoimen edistämiseen ja kehittämiseen.

Sivistyksen Suunta - palkinto jaetaan nyt 11.kerran. Edellinen palkinnon saaja oli Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg. Sivistyksen Suunta- palkinnon on suunnitellut taiteilija Samuli Alonen. Palkinto on pronssiveistos, ”Kurkiauran kärkilintu”.