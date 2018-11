Skådespelaren och bildkonstnären Mikael Persbrandt besöker Hanaholmen

En av Sveriges mest hyllade skådespelare Mikael Persbrandt besöker Hanaholmens kulturcentrum. Persbrandt ställer ut sin konst i galleriet och deltar själv vid vernissagen den 27 november.

”Det är både spännande och roligt att få Mikael Persbrandt på besök till Hanaholmen. De flesta känner till honom som en av Sveriges främsta skådespelare, men färre känner till bildkonstnären Persbrandt”, berättar Hanaholmens konstexpert Aino Kostiainen.

Utställningen Into the Woods, som består av både nya och äldre målningar, är den första som visar Mikael Persbrandts konst i Finland. I Sverige debuterade Persbrandt år 2016 med en utställning i konstnären Lars Lerins konsthall Sandgrund Lars Lerin på Sandgrundsudden i Karlstad.

”Det var långa köer och massiv uppmärksamhet som man kan vänta sig när Mikael Persbrandt ställer ut för första gången. Vi förväntar oss ett stort intresse även här i Finland”, säger Aino Kostiainen.

Bildkonsten har alltid haft en central betydelse i Mikael Persbrandts liv. Hans mamma var bildkonstnär och själv sökte han in på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i tiderna.

”Persbrandt är ett känt namn även i Finland, men i Sverige är Persbrandt en storstjärna med otaliga roller i både svenska och internationella filmer, TV-serier och teateruppsättningar bakom sig”, konstaterar Hanaholmens programdirektör Maria Romantschuk.

Mikael Persbrandts konstutställning Into the Woods visas i Hanaholmens galleri fr.o.m. den 28 november 2018.

Ytterligare information: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, tel. + 358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

www.hanaholmen.fi