Skanska käynnistää vuokratalokohteen rakentamisen Kouvolan Asunnoille

7-kerroksinen kerrostalo rakennetaan osoitteeseen Halkotorinkuja 4, ja asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin. 64 asunnon lisäksi rakennuksessa on asumista palvelevat yhteistilat. Kohteelle haetaan RTS-ympäristöluokitusta, joka on Suomen oloihin kehitetty ympäristöluokitus. Rakennuksen energialuokka on A, mikä näkyy esimerkiksi talon katolle asennettavina aurinkopaneeleina.

”Olemme erittäin mielissämme siitä, että Kouvolan keskustaan saadaan nykyaikaisen asumisen vaatimukset täyttävä uudiskohde, joka tarjoaa laadukasta asumista kestävällä tavalla”, kommentoi Kouvolan Asuntojen toimitusjohtaja Jari Niemi.

”Aloitamme työt maanrakennustöillä, ja varsinainen rakennuksen runko alkaa nousta arvion mukaan alkusyksyn aikana. Kohteessa käytetään sisätyövaiheessa tahtituotantomenetelmää, joka sopii erinomaisesti kyseisen kohteen kaltaisen työmaan johtamiseen, sillä siinä on paljon toistuvuutta. Töiden aikatauluttamiseen liittyvän tahtimenetelmän etuna ovat muun muassa töiden sujuvoittaminen ja parempi ennakoitavuus”, kertoo rakennuspäällikkö Aimo Paavola Skanskasta.