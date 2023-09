Skanska osallistuu UN Global Compactin Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -koulutusohjelmaan

Science Based Targets Networkin (SBTN) keväällä julkaistu viitekehys antaa yrityksille valmiudet arvioida vaikutuksiaan luontoon ja asettaa tavoitteet vaikutusten hillitsemiseksi. Menetelmien tarkoituksena on tukea yritysten jo tekemiä toimia ilmasto- ja luontokriisien hidastamiseksi ja toisaalta myös vastata kunnianhimoisempien toimien tarpeeseen.

UN Global Compact Suomi on kehittänyt Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelman yhdessä Ramboll Finlandin kanssa, ja ympäristöministeriö on myöntänyt ohjelman kehittämiseen osarahoitusta. Koulutusohjelmaan osallistuu 15 suomalaista yritystä eri toimialoilta. UN Global Compact Suomi on ensimmäinen Global Compact -verkosto, joka toteuttaa vastaavan ohjelman.

”Tunnistamme mahdollisuutemme vaikuttaa hankkeidemme luontovaikutuksiin ilmastokysymyksiä ja lähiympäristöä laajemmin, ja tätä näkökulmaa pääsemme selvittämään koulutusohjelman avulla. Koulutusohjelma on myös luonteva jatkumo Science Based Targets Initiativen (SBTi) validoimalle ilmastotavoitteellemme”, kertoo ympäristöpäällikkö Hanna-Maija Tikka Skanskasta.

Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelmassa osallistujat perehtyvät SBTN:n julkaisemiin ohjeisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Ohjelmassa keskitytään erityisesti kattavan olennaisuusarvion tekemiseen, jotta osallistuvat yritykset voisivat tunnistaa oman toimintansa ja arvoketjunsa aiheuttamat luontohaitat ja niiden sijainnit.

Lisäksi osallistujat oppivat muun muassa, miten yritykset voivat mitata tunnistettujen kohteiden nykyistä luonnontilaa, ja miten asettaa riittävän kunnianhimoiset tavoitteet luonnontilan parantamiseksi.

Ohjelman tavoitteena on syventää yritysten välistä vertaisoppimista ja yhteistyötä luontotyön parissa. Seitsemän kuukauden pituisen oppimispolun aikana yritysten edustajat tapaavat kasvokkain työpajoissa sekä opiskelevat itsenäisesti verkossa.

Skanskan lisäksi koulutusohjelmaan osallistuvat Alko Oy, Fazer, HKScan Oyj, Huhtamäki, Kemijoki Oy, Kemira Oyj, KONE Oyj, Lidl Suomi Ky, Lindström Oy, Marimekko, Nokia Oyj, St1 Nordic Oy, Viking Malt Group sekä Ylva.

Skanska AB -konserni liittyi UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vuonna 2001, ja Skanska Suomi liittyi Global Compact Network Finland -verkoston jäseneksi vuoden 2021 alussa.