Skanssin rakentaminen jatkuu, alueella selkeää imua

YH Kodeilta valmistuu Skanssiin kesällä ja syksyllä 2018 omistusasuntoja ja ikäihmisille suunnattuja vuokra-asuntoja. Alue jatkaa kasvamista, sillä YH Kodit Oy aloittaa kevättalvella 2018 näiden jo kahden rakenteilla olevan kerrostaloyhtiön lisäksi kahden uuden kerrostalon rakentamisen.

YH Kotien ensimmäinen omistusasuntokohde myytiin loppuun yli puoli vuotta ennen valmistumista. ”Skanssin Avaimen myynti yllätti positiivisesti ja nyt ennakkomarkkinointiin tulleesta Skanssin Ravelliinistakin on yli puolet asunnoista varattu ensimmäisen viikon aikana.” kertoo Mikko Lipponen, YH Kotien Turun aluepäällikkö. ”Skanssin alue on selkeästi alkanut kiinnostamaan, kauppakeskus palveluineen ja hyvät kulkuyhteydet merkitsevät tänä päivänä paljon. Tuotantomme lähtökohtana on tarjota hinta-laatusuhteeltaan ostajalle hyvin kilpailukykyistä asumista, ja aiomme panostaa alueen vapaarahoitteiseen asuntorakentamiseen myös tulevaisuudessa” Lipponen jatkaa.

Nyt ennakkomarkkinoinnissa olevaan viisikerroksiseen Ravelliiniin valmistuu alkukesästä 2019 yhteensä 55 omistusasuntoa, joiden koot vaihtelevat 27 neliön yksiöistä 71 neliön kolmioihin. Talvella lähtee rakenteille myös 10-kerroksinen Torni, johon valmistuu 71 vuokra-asuntoa keväällä 2019. Alkusyksystä 2018 valmistuvat Kotosalla-seniorivuokra-asunnot tulevat haettavaksi talvella 2018.

YH Kodeilta valmistuu Skanssiin vuosien 2018 ja 2019 aikana yhteensä 260 asuntoa tehden YH Kodeista suurimman rakennuttajan alueella.