Skarta alkaa rakentaa tuulipuistoa Puhurille – kolmas yhteinen hanke puhtaan energian markkinoille

Skarta aloittaa Kaukasen tuulipuiston rakennustyöt syyskuussa. Sähköt, tiet ja perustukset valmistuvat heinäkuussa 2022 ja tuulipuisto alkaa tuottaa sähköä loppuvuodesta 2022. Voimaloita pystytetään kahdeksan kappaletta ja tuulipuiston nimellisteho on yhteensä noin 45 megawattia. Vuotuinen tuotanto vastaa noin 8 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. Urakan kokonaisarvo on noin seitsemän miljoonaa euroa.

”Ympäristöystävällisen energian kasvuvauhti on nyt huima. Vielä viisi vuotta sitten tilanne oli aivan toinen. Murros johtuu pääasiassa tuulivoimatekniikan isosta harppauksesta eteenpäin, minkä johdosta nyt on taloudellisestikin järkevää rakentaa tuulipuistoja. Tariffeja ei enää tarvita, sillä tuulipuistojen rakentaminen markkinaehtoisesti on kannattavaa. Meillä on parhaillaan kymmenkunta uutta hanketta suunnitteilla, joista muutama jo lupamielessä rakentamiskelpoisia”, kertoo Puhurin rakentamispäällikkö Jaakko Tyyvi.

Skarta toimittaa tuulivoimahankkeen Puhurille Balance of Plant -hankkeena (BoP). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Skartan vastuulla on tuulipuiston rakentamisessa kaikki muu paitsi tuuliturbiinit. Skarta hyödyntää projektissa laajasti koko konsernin asiantuntemusta niin erikoisrakentamisen, infrarakentamisen kuin energiahankkeidenkin osalta ja hankkeeseen osallistuvatkin konserniyhtiöistä Skarta Energyn lisäksi Skarta Infra ja Skarta Finland.

”Puhtaan energian rakentaminen on merkittävässä kasvussa ja on hienoa viedä alaa yhteistyössä eteenpäin. Puhuri on yksi johtavia tuulivoimatuottajia Suomessa, joten meille oman alamme edelläkävijäyrityksenä on ilo saada aloittaa tämä kolmas yhteinen puhtaan energian projekti heidän kanssaan”, toteaa Skartan BoP-liiketoiminnan johtaja Anssi Koski.

Skarta valikoitui pääurakoitsijaksi tarjouskilpailun perusteella. Tyyvi kertoo mukana olleen toistakymmentä tarjoajaa. Kutsu lähetettiin toimijoille, joiden tiedettiin pystyvän suorittamaan tämän laajamuotoisen työn kaikkine vaiheineen maarakentamisesta kaapeliasennuksiin ja vaativiin betonivaluihin. Skartalla on Puhurin kanssa käynnissä jo kaksi tuulipuistohanketta, Pyhäjoen Parhalahdella ja Haapaveden Hankilannevassa.

Skartalla on pitkä ja laaja kokemus yli sadan tuulivoimalan maarakennus- ja perustustöistä. Koski kertoo: ”Meillä on osaaminen ja tahtotila sekä teknologia kuten ohjausjärjestelmät korkealla tasolla. Tällä joukolla ja näillä eväillä on hyvä kehittää puhtaan energian ratkaisuja eteenpäin.”