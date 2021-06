Skartan matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti – hallitukseen vahvaa energia-alan osaamista

Jaa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Group Oy:n matka First North -yhtiöksi etenee suunnitellusti. Skarta Group Oy ja Nasdaq First North-markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj ovat allekirjoittaneet 22.6.2021 osakevaihtosopimuksen, jonka myötä Skarta Group siirtyy Nasdaq First North -markkinapaikalla noteerattuun pörssiyhtiöön.

Yritysjärjestelyn myötä Privanet Group Oyj:n nimi on tarkoitus muuttaa Skarta Group Oyj:ksi ja yhtiön toimiala vastaamaan Skarta Groupin toimialaa. Järjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan heinäkuussa 2021.

Osakevaihdolla toteutettava yritysjärjestely on ehdollinen Skarta Group Oy:n rahoittajien ja Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksynnälle sekä osakevaihtoon liittyville Privanet Group Oyj:n yhtiökokouspäätöksille, joiden toteuttamiseksi Privanet Group Oyj kutsuu koolle 13.7.2021 järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen.



Hallituksen jäseniksi ehdotetaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavan Privanet Group Oyj:n nykyinen hallituksen puheenjohtaja Kim Wiio sekä uusina hallituksen jäseninä Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen ja Jari Suominen.



Kim Wiio on Privanet Group Oyj:n nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön suurimman osakkeenomistajan Mininvest Oy:n perustaja ja omistaja. Sijoittaja ja hallitusammattilainen Wiio on koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatti ja hänellä on kattava kokemus kannattavasti kasvavan energiayhtiön johtamisesta ja ympäristöystävällisten energiamuotojen valjastamisesta liiketoiminnaksi. Vuosina 2007–2018 Wiio toimi St1 Nordic -konsernin toimitusjohtajana ja on nykyisin sen hallituksen jäsen sekä toiseksi suurin omistaja.



Martti Haapala on Profin Oy:n perustaja ja sijoitusyhtiö ProUp Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut yrittäjänä yli 40 vuotta, josta yli 30 vuotta kansainvälisen yritystoiminnan ja kaupan parissa. Haapala on toiminut osakkaana ja hallituksen jäsenenä mm. Shinshowa Corporation Ltd:ssä, Rusexpo Oy:ssä ja Keeen Europe Oy:ssä. Yhteensä hän on osallistunut yli 25 yhtiön hallitustyöskentelyyn.



Markku Kankaala on pohjoispohjalainen yrittäjä, joka on ollut vaikuttamassa yli 50 yrityksen hallituksessa ja jolla on pitkäaikainen kokemus myös pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Hän on mm. Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki Group Oyj) perustaja ja toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuosina 1993-2017. Kankaala toimi Enersense International Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2020–2021 ja on nykyisin sen hallituksen jäsen.



Matti Mannisella on yli 30 vuoden kokemus energiateollisuuden johtotehtävistä. Hän on toiminut mm. E.ON Finland Oyj:n (ent. Espoon Sähkö Oyj) toimitusjohtajana vuosina 1993-2006, E.ON Suomi Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2006–2010 sekä Senior Advisorina Pöyry Management Consulting Oy:ssä vuosina 2010–2013. Nykyään Manninen toimii liikkeenjohdon konsulttina energiayhtiöille Manpoint Oy:n toimitusjohtajana.



Jari Suomisella on 40 vuoden kansainvälisen kokemus energia-alalta. Vuosina 1981–2007 hän toimi ExxonMobilin ja vuosina 2007–2019 St1-konsernin palveluksessa erilaisissa polttoaineisiin sekä sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyvissä johtotehtävissä vastaten mm. St1:n uusiutuvan energian liiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nykyään Suominen toimii St1:n toimitusjohtajan neuvonantajana.