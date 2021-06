Skeittipuisto valmistuu syksyksi Onkilahden toimintapuistoon 

Jaa

Vaasa saa oman ulkoskeittipuiston ensi syksynä. Noin 1 000 neliömetrin suuruinen betoninen skeittipuisto rakennetaan Onkilahden toimintapuistoon Vöyrinkaupungin puolelle, Pitkänkadun päähän parkkialueiden pohjoispuolelle.

Rakentaminen alkaa heinäkuun loppupuolella, ja valmista pyritään saamaan viimeistään syyskuun lopussa.Puiston suunnittelussa on ollut aktiivisesti mukana myös paikallisen skeittiseuran jäseniä.

- Saimme suunnittelussa otettua hyvin huomioon kaikki eri katuskeittauksen tyylit. Puistoon saadaan elementtejä kaiken tasoisille harrastajille. Nousuja ja laskuja on eri kulmissa, ja myös kaarevia ramppeja löytyy eri kokoisina. Kokonaan tasaistakin aluetta saatiin jonkun verran, kertovat kaupungin liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen sekä Vaasa Skate ry:n sihteeri Jussi Haapamäki.

Skeittipuisto valmistuu yhteistyönä yli hallintorajojen: skeittipuiston rakennuttajana toimii Vaasan kaupungin kuntatekniikka, investoinnin rahoituksesta vastaa kaupungin liikuntapalvelut ja skeittipuiston ylläpidosta vastaa sen valmistuttua kaupungin nuorisopalvelut.

Ulkoskeittipuisto tärkeä harrastajille

Haapamäen mukaan on erityisen tärkeää, että Vaasaan saadaan nyt nimenomaan ulkoskeittipuisto, sillä skeittaus on nimenomaan ulkoharrastus.

- Skeittikulttuuriin kuuluu vahvasti se, että aina ensisijaisesti skeitataan ulkona. Toivomme, että kunnollisen ulkopuiston myötä saadaan myös lisää aktiivisia skeittauksen harrastajia Vaasaan.

Lajin harrastajat olivat mukana myös valitsemassa skeittipuiston sijaintia yhdessä kaupungin edustajien kanssa.

- Sijainti Onkilahden puistossa on ihan loistava: sopivan keskeinen, tänne helppo kulkea joka puolelta Vaasaa. Skeittauksessa on enemmän kyse kaupunkikulttuurista kuin urheilusta, joten sijoittaminen kaupunkiin keskeiselle paikalle on todella hyvä asia, Lehtonen ja Haapamäki kuvailevat.

Hankkeen kustannusarvio on 350 000 euroa. Skeittipuiston rakentaa Leikkiset Oy.