Skellefteån Toto64-pelistä 51 000 euroa Mikkeliin ja Kaustiselle

19.7.2017 13:12 | Veikkaus

Ruotsin Skellefteåssa ravatulta Toto64-kierrokselta tuli Suomeen kaksi yli 51 000 euron täysosumaa tiistai-iltana. Voitot menivät Kaustiselle ja Mikkeliin.

Molemmat voitot olivat suuruudeltaan 51 080,25 euroa. Vain ylimpään voittoluokkaan pelatut pelit toivat voiton 2,5-kertaisina.

Kaustislaisen nettipelaajan voitto tuli suurella hajotuspelillä. Mikkeliläisellä pelipisteen voitto tuli 62,40 euron systeemillä.

Toto64, Skellefteå 18.7.2017

Lähtö Hevonen Ohjastaja Poisjäännit

L4 Toto64-1 8 Gresille Boko* (SE) Ulf Ohlsson

L5 Toto64-2 2 Gustav E.* (SE) Henrik Svensson 7

L6 Toto64-3 2 Squid* (SE) Jenny Engfors

L7 Toto64-4 2 Art Vandelay* (SE) Petter Lundberg 7

L8 Toto64-5 4 Boys Going In* (SE) Per Linderoth

L9 Toto64-6 9 Makin it Easy* (US) Sandra Eriksson 15

6 oikein 8-2-2-2-4-9 20432,10 €

5 oikein 8-2-2-2-4-9 184,50 €

4 oikein 8-2-2-2-4-9 14,00 €