Skidi-kirjastoauto tuo Monikielisen kirjaston Maailma Kylässä -festivaaleille 26.–27.5.2018

Monikielinen kirjasto osallistuu Maailma kylässä -festivaaleille näytteilleasettajana yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston Kirjastoauto-osasto Skidi-kirjastoauton kanssa. Osallistumisen keihäänkärkenä on monikulttuurisuus ja monikielisyys.

Monikielinen kirjasto tarjoaa kaikille Suomessa asuville vieraskielisille kirjallisuutta noin 80 kielellä. Suurimmat kokoelmat ovat arabia, kiina, somali ja persia. Kokoelmissamme on yli 21 000 kirjaa, elokuvia, musiikkia, äänikirjoja ja aikakausilehtiä. Kirjaston aineistot sijaitsevat Pasilassa Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmissa. Aineistoa saa lainaan Pasilasta tai sitä voi tilata oman lähikirjaston kautta.

Kirjastoautossa on esillä festivaalin teeman mukaisesti kirjallisuutta ja musiikkia Afrikan eri maista ja eri kielillä. Myös Afrikan maiden kirjailijoiden suomeksi käännettyjä teoksia on tarjolla. Tämän lisäksi mukana on lastenkirjastoauton oma kiinnostava valikoima aineistoa: kirjoja, pelejä, musiikkia, elokuvia ja aikakauslehtiä. Kaikki kirjastoauton kokoelmat ovat lainattavissa Helmet-kirjastokortilla.

Monikielinen kirjasto festivaalin asiaohjelmantuottajana

Monikielinen kirjasto on myös yksi Maailma kylässä festivaalin asiaohjelmantuottajista. Apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar on kirjailija Riina Katajavuoren haastateltavana Rautatientorin Amazon-lavalla sunnuntaina 27.5.2018 klo 13.00. Haastattelun kantavana teemana on kirjaston merkitys vieraskielisen väestön kototutumisessa ja oman äidinkielisen aineiston saatavuudessa. Apulaiskaupunginjohtaja kertoo omakohtaisia kokemuksia siitä, mikä merkitys kirjastoilla on ollut hänelle uuteen kotimaahan muuton jälkeen ja pohdintoja millä keinoin maahanmuuttajataustaisia nuoria saataisiin innostettua kirjastojen käyttäjiksi.

Skidi-kirjastoauton tunnistaa sen kyljissä olevista Tove Janssonin ”Kuinkas sitten kävikään?” -kirjan hauskoista kuvituksista. Auto on mukana molempina festivaalipäivinä Rautatientorilla Open Finland-osastolla.

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 26.–27.5.2018 Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla lauantaina kello 11–21 ja sunnuntaina kello 11–19. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy. Festivaalin toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry, joka on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten erityisasiantuntija.