Skiffer aukeaa Turkuun

Skifferin liuskoista on saatu nauttia jo vuodesta 2010. Skifferin ravintoloita on tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa ja Hangossa. Liuskojen makuyhdistelmien takana on yrityksen keittiöpäällikkö Tuomo Suoranta. Liuska on saanut nimensä ensimmäisen Skiffer-ravintolan sijainnin, Liuskaluodon ja sen muodon mukaan. Ravintolan juomatarjonta koostuu laadukkaista viineistä ja pääosin kotimaisista pienpanimo-oluista sekä raikkaista cocktaileista.

Skiffer ravintoloita operoi Peruna & Co. Oy. Skifferin lisäksi Perunan muita ravintolakonsepteja ovat G.O.A.T., Dub Burger sekä Oysters & Fish. Peruna on myös osakkaana Seksico Tacos -ravintolatoimintaa pyörittävässä Seksico Foods Oy.ssa.