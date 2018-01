SKV-Barometri: Tällainen on remontoijan unelma-asunto!

Oletko joskus harkinnut remonttikohteen ostoa? Kysyimme SKV Kiinteistönvälityksen barometrissa välittäjiltämme, millaiset asunnot ovat tällä hetkellä kysytyimpiä remontoijien keskuudessa ja millainen on tyypillinen remonttikohteen ostaja.

Huonokuntoisten asuntojen ostamisella ja myymisellä remontin jälkeen haetaan useimmiten nopeaa arvonnousua. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa hyvillä sijainneilla ja realistisesti hinnoitellut remonttikohteet menevät SKV:n välittäjien mukaan kaupaksi hyvin.

Tyypillisin remonttikohteen ostaja on joko itselleen kotia remontoiva tai piensijoittaja. Erityisesti sijoittajalle kohteen sijainti on avainasemassa.

”Tyypillisin remonttikohteen ostaja on ihminen, jolla on itsellään kädentaitoja tai hyvä yhteistyökumppani, joka tekee remontin edullisesti. Piensijoittajat ostavat ja remontoivat kohteen, muuttavat siihen kahdeksi vuodeksi asumaan ja myyvät asunnon sen jälkeen verovapaana eteenpäin. Toki asuntoja remontoidaan myös pelkästään omaan käyttöön”, kertoo eräs barometriin vastannut välittäjä.

”Paljon remontteja tehneillä on usein kykyä visioida ja hahmottaa remonttikohteiden potentiaali perusostajaa paremmin”, välittäjä kertoo.

Remontoijaa kiinnostavat huonokuntoiset, pienehköt asunnot

SKV-Barometriin vastanneiden mukaan ylivoimaisesti suosituimpia remonttikohteita ovat alle 50 neliön kokoiset asunnot. Kerrostaloasunnoissa nähdäänkin usein potentiaalia arvonnousuun, jos taloyhtiö on muuten hyvin hoidettu, vastike pieni ja isoimmat saneeraukset takanapäin.

”Remontoijaa kiinnostavat pienehköt, huonokuntoiset kerrostaloasunnot, joissa asunnon remontilla voidaan vielä saavuttaa arvonnousua”, kertoo eräs välittäjä.

Suosituimmat remontit ovat barometriin vastanneiden mukaan seinäpintojen remontit, keittiöremontit ja lattiaremontit. Neljänneksi suosituimmaksi nousivat kylpyhuoneremontit.

”Jos tarkoituksena on tehdä voittoa, ostajan on tärkeää saada selkeä ja luotettava kuva kiinteistön tai asunnon sekä taloyhtiön kunnosta, jotta hän pystyy tekemään remontin kustannusarvion mahdollisimman realistisesti. Tässä on avuksi myös välittäjä, joka muun muassa hankkii kaikki kauppaan liittyvät asiakirjat, joista tärkeimmät tiedot selviävät”, eräs vastaajista huomauttaa.

”Remontoijan unelmakohde on hinnaltaan edullinen, kunnoltaan huono ja sijainniltaan loistava. Myyntihinnassa on huomioitava remontin tarve ja kustannukset”, summaa eräs välittäjä.